Im Londoner Hyde Park werden an der "Speakers' Corner" traditionell Debatten geführt und Reden gehalten. An diesem historischen Ort kommt es nun wohl zu einer politisch motivierten Messerattacke. Ein Unbekannter sticht auf eine Frau mit einem "Charlie Hebdo"-Shirt ein. Der Täter kann entkommen.

In London ist eine Frau mit einem "Charlie Hebdo"-T-Shirt mit einem Messer angegriffen worden. Die 39-Jährige sei nach der Attacke mit leichten Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei mit. Der Täter konnte demnach entkommen, das Messer wurde am Tatort sichergestellt. Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag in der "Speakers' Corner" des Londoner Hyde Parks, wo traditionell unter freiem Himmel Reden gehalten und Debatten geführt werden.

Ein auf Youtube hochgeladenes Video des Vorfalls zeigt, wie sich ein schwarz gekleideter Mann mit Kapuze der Frau nähert und offenbar mehrmals auf sie einsticht, bevor er flieht. Die Frau trug ein T-Shirt mit dem Logo der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" und dem Spruch "L'amour plus fort que la haine" ("Die Liebe ist stärker als der Hass").

2015 waren bei einem islamistischen Anschlag auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" zwölf Menschen ermordet worden. Die Satirezeitung war unter anderem wegen der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen zur Zielscheibe geworden. Die Polizei äußerte sich nicht zur Identität der Frau, in Onlinenetzwerken hieß es jedoch, es handele sich um Hatun Tash, eine christliche Aktivistin einer Gruppe namens "DCCI Ministries".