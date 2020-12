Frau und Bruder von totem Imam in U-Haft

Bei Spaziergang erschlagen Frau und Bruder von totem Imam in U-Haft

An dieser Unterführung wurde der Prediger getötet.

Möglicherweise kommt nun Licht in den Fall des in der vergangenen Woche im baden-württembergischen Ebersbach ermordeten Imam: Ehefrau und Bruder des Opfers sollen ins Visier der Ermittler geraten sei, berichtet eine Zeitung.

Im Fall eines wenige Tage vor Weihnachten getöteten Imams aus Stuttgart sind Ehefrau und Bruder des Opfers unter Verdacht geraten. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sitzen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Das Blatt zitiert einen Ermittler: "Wir durchsuchten die Wohnung des Getöteten und seiner Partnerin, in der auch der Bruder wohnte. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden müssen."

Der muslimische Geistliche aus Pakistan war am vergangenen Montag im baden-württembergischen Ebersbach beim Spazierengehen getötet worden. Der Mann predigte in einer Moschee in Stuttgart. Er war mit seiner Frau beim Spazierengehen nahe einer Unterführung angegriffen worden. Der Mann verstarb den Angaben zufolge "aufgrund massiver Gewalt gegen den Kopf".

Die 30-jährige Frau überstand den Angriff mit leichten Verletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten. Die Ehefrau hatte nach der Tat ausgesagt, zwei maskierte Männer hätten sich dem Paar genähert und auf ihren Ehemann eingeschlagen. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der 26-Jährige verstarb noch am Tatort. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber erfolglos nach den Tätern.