Zum Valentinstag reichen Mitarbeiter einer Polizeistation in Los Angeles eine Karte herum. Darauf ist ein Foto des verstorbenen George Floyd zu sehen, daneben der Satz "Du nimmst mir den Atem". Das Department kündigt an, den Fall intern zu untersuchen. Floyds Familie meldet sich empört zu Wort.

Eine geschmacklose Valentinstags-Aktion in den USA soll ihren Ursprung ausgerechnet in einer Polizeistation haben. Im Los Angeles Police Department (LAPD) wurde eine Valentinskarte mit einem Foto des ermordeten George Floyd herumgereicht, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet. Demnach standen neben dem Foto die Worte "You take my breath away" (Du nimmst mir den Atem), die angelehnt sind an die letzten Worte Floyds: "I can't breathe".

Der Afroamerikaner war am 25. Mai 2020 in Minneapolis unter dem Verdacht eines kleinen Falschgelddelikts von Polizisten festgenommen worden. Ein weißer Polizist hatte dem am Boden liegenden 46-Jährigen knapp neun Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt. Floyd wiederholte dabei mehrmals, dass er keine Luft bekomme. Die Szene war von Passanten gefilmt worden.

Floyd starb daraufhin. Sein Tod löste landes- und weltweite Demonstrationen gegen exzessive Polizeigewalt und Rassismus aus.

Auf Twitter kündigte das Los Angeles Police Department im Fall der Valentins-Aktion an, eine interne Untersuchung einzuleiten. Es gebe "keine Toleranz für diese Art von Verhalten", hieß es weiter. Das Foto war unter den Mitarbeitern in Umlauf, bis einer von ihnen eine interne Beschwerde einreichte. Woher das Bild stammt, wird derzeit untersucht. Laut Department konnte bislang nicht bestätigt werden, dass die Karte von einem Mitarbeiter aus den eigenen Reihen kommt.

"Wir kennen die Quelle des Bildes nicht, ob es in sozialen Medien, in einer E-Mail oder in anderer Form auftauchte. Es ist zu diesem Zeitpunkt unklar, ob das Bild seinen Ursprung außerhalb des LAPD hat", sagte Captain Stacy Spell gegenüber CNN.

Floyds Familie reagierte dem Sender zufolge entsetzt auf die Aktion. Sie sei wütend und am Boden zerstört über die Nachricht und fordere die sofortige Entlassung der dafür verantwortlichen Person, teilte ihr Anwalt Ben Crump mit. "Familie Floyd ist verständlicherweise empört", heißt es in seiner Erklärung. "Die Art von Gefühllosigkeit und Grausamkeit in der Seele eines Menschen, die nötig ist, um so etwas zu tun, entzieht sich dem Verständnis - und ist bezeichnend für ein viel größeres Problem innerhalb der Kultur des LAPD. Wir fordern, dass jeder, der beteiligt war, für sein abscheuliches Verhalten zur Rechenschaft gezogen wird und dass die Familie sofort eine Entschuldigung erhält."