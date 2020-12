Mitten in der Innenstadt

Mitten in der Innenstadt Heftige Explosion erschüttert Nashville

(Foto: via REUTERS)

Die amerikanische Stadt Nashville wird am 1. Weihnachtstag von einer heftigen Explosion erschüttert. Was genau passiert ist, wissen die Einsatzkräfte noch nicht. Aber womöglich ist ein Wohnwagen explodiert. Erste Bilder aus der Stadt zeigen einen gewaltigen Schaden.

In der Innenstadt von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat es am Vormittag eine heftige Explosion gegeben. Bilder des Fernsehsenders WKRN zeigten Feuerwehrautos und mehrere Feuer auf der Straße. Über Twitter berichtet der Radiosender NPR, dass Teile der nahegelegene Flusspromenade evakuiert worden sein.

Die Polizei bestätigte auf Twitter, dass es um 6.30 Uhr an einem Fahrzeug eine Explosion gegeben habe. Rund zwei Stunden später waren die gezeigten Brände deutlich eingedämmt. Eine Einsatzkraft hatte WKRN gesagt, dass ein Wohnwagen explodiert sei und dabei mehrere Gebäude beschädigt wurden. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Der Grund für die Explosion ist immer noch unklar.

Dutzende User in sozialen Netzwerken hatten Fotos und Videos aufgenommen, auf denen schwarzer Rauch über der Innenstadt zu sehen war. In manchen Clips ist ein gewaltiges Maß an Zerstörung zu sehen. Von angebrannten Bäumen, über geborstene Scheiben und kleineren Brandherden bis hin zu jeder Menge Schutt und Asche.