Drogenboss "El Chapo" wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass er in ein Hochsicherheitsgefängnis nach Colorado kommt. Was erwartet ihn dort? Und ist es sicher genug, dass der Verbrecher nicht noch einmal ausbricht?

Nach der Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe gegen Joaquín "El Chapo" Guzmán wird der Drogrenboss wohl in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden. Immer wieder fällt in den US-amerikanischen Medien der Name "ADX Florence" im US-Bundesstaat Colorado als mögliche Unterbringung. Eine offizielle Mitteilung über seine Haft gibt es nicht. Doch Chapos Anwalt Jeffrey Lichtman sagte bereits im Februar gegenüber CNN: "Ich bin mir sicher, dass er ins Supermax nach Colorado kommen wird."

Es ist wahrscheinlich, dass der 62-Jährige dort seine Strafe absitzen wird, weil es als das sicherste Bundesgefängnis der USA gilt. Es wird auch das "Alcatraz der Rockies" genannt, weil es mitten in den Rocky Moutains liegt und Terroristen und Serienmörder dort ihre Strafe absitzen.

Außerdem drängt sich eine wichtige Statistik in Bezug auf "El Chapo" geradezu auf: Denn aus diesem Gefängnis ist seit der Eröffnung im Jahr 1994, laut eigenen Angaben, niemand ausgebrochen. Es würde sich für den Mexikaner besonders eignen. Die Justizbehörden müssen bei der Unterbringung von "El Chapo" besonders vorsichtig sein, weil er bereits 2001 und 2015 auf spektakuläre Art flüchten konnte.

Der Drogenboss wäre in dem Gefängnis in Colorado gemeinsam mit mehr als 376 anderen der größten, in den USA verurteilten Verbrechern untergebracht. Neben der Abschirmung nach außen werden die Schwerverbrecher dort allerdings auch innerhalb der Haftanstalt isoliert, damit sie keinen Kontakt zu anderen Insassen aufnehmen können. Dem Attentäter vom Boston-Marathon, Dzhokhar Tsarnaev, oder einem 9/11-Mittäter würde "El Chapo" daher nicht begegnen.

23 Stunden am Tag würde "El Chapo" im sogennanten Supermax-Gefängnis dann in einer etwa 3,6 x 2,1 Meter kleinen Einzelzelle verbringen. Bereits seit seiner letzten Festnahme sitzt der Verbrecher in Isolationshaft, zuletzt war er in New York untergebracht. Man kann nur erahnen, wie es sich dort anfühlen muss zu leben, doch ein ehemaliger Wärter gab CNN einen Einblick: "Es ist weitaus schlimmer als der Tod."