Das Aufheben einer Muschel hätte für eine Frau in Australien beinahe tödlich geendet. Denn darin verbarg sich eines der giftigsten Tiere der Erde. Und dieser Blaugeringelte Krake revanchiert sich sehr garstig für die Störung.

In Australien ist eine Frau an einem Strand nahe Sydney von einem hochgiftigen Blaugeringelten Kraken gebissen worden. Ein solcher Biss komme sehr selten vor, jedoch sei das Toxin des "blue-ringed octopus" extrem gefährlich, zitierte der Sender 9News einen Sprecher der Notdienste.

Das etwa 30 Jahre alte Opfer habe eine Muschel aufgehoben, in der sich der kleine Krake offenbar versteckt hatte. Daraufhin habe dieser zugebissen. Experten zufolge greifen die Tiere nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Das Unglück passierte am Chinamans Beach in einem nördlichen Vorort von Sydney. "Die Patientin klagte über Bauchschmerzen um die Bissstelle herum, also haben die Sanitäter Druck darauf ausgeübt und eine kalte Kompresse angelegt, bevor sie sie ins Krankenhaus brachten", sagte der Sprecher. Dort werde sie nun überwacht.

Das Nervengift der Kraken kann zu Lähmungen führen, die Atemstillstand und Herzkammerflimmern auslösen können. In den vergangenen 100 Jahren seien in Australien aber nur drei Bisse eines Blaugeringelten Kraken (Hapalochlaena) tödlich geendet, so 9News. Die Art zählt zu den fünf giftigsten der Erde.

Gefährliche Schönheit

Den Sanitätern gelang es, das Tier zu fangen. Die Größe von Blaugeringelten Kraken variiert: Manche sind so klein wie ein Finger, andere faustgroß. Hapalochlaena-Arten kommen auch auf den Philippinen, in Indonesien und in Neuguinea vor. Häufig halten sie sich in der Nähe des Ufers auf. Sie sind an ihrer gelblichen Haut und den charakteristischen blauen und schwarzen Ringen zu erkennen, die ihre Farbe dramatisch ändern, wenn das Tier bedroht wird. Sie fressen kleine Krebstiere, darunter Krabben, Einsiedlerkrebse, Garnelen und andere kleine Meerestiere.

Australien gilt als der Kontinent, der die meisten giftigen Arten beherbergt. Neben Schlangen, Skorpionen und Spinnen bis hin zu Insekten und Meeresbewohnern findet man dort überall giftige Tierarten. Dazu gehören unter anderem der Inland Taipan, die giftigste Schlange der Welt, die mit einem Biss bis zu 200 Menschen auf einmal töten könnte.