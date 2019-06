Brand in der Bonner Altstadt Hotel-Dachstuhl geht in Flammen auf

Mitten in der Nacht reißt ein Feueralarm die Menschen im Zentrum von Bonn aus dem Schlaf: Ein Hotel neben dem Stadthaus steht lichterloh in Flammen. Feuerwehrleute bringen mehrere Personen mit Leitern in Sicherheit. Die Rettung gelingt "in letzter Sekunde".

Bei einem Dachstuhlbrand nahe des Bonner Stadthauses haben Feuerwehrleute fünf Menschen von einem brennenden Hoteldach gerettet. "In letzter Sekunde gelang den Einsatzkräften deren Rettung mittels Drehleitern und tragbaren Leitern", berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden aus. Insgesamt sieben Personen erlitten Verletzungen. Sechs Verletzte wurden in Kliniken gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten leichte Blessuren zu. Die Flammen zerstörten das komplette Dachgeschoss des Eckhauses in der Weiherstraße.

Die ersten Notrufe gingen bei den Behörden gegen 3.25 Uhr ein. Aufgrund der Lage des Brandorts und der vielen Anrufe besorgter Anwohner löste die Leitstelle in der Nacht einen Großeinsatz aus. "Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an dem unter anderem als Hotel genutzten Eckhaus schlugen Flammen und Rauch meterhoch in den Nachthimmel", heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Alarm in der Stadtverwaltung

Insgesamt waren in der Nacht etwa 85 Brandbekämpfer und Sanitäter im Einsatz. "Besonders brisant war die Situation für fünf Personen, die vor Feuer und Rauch auf das Dach des Hotels geflüchtet waren", erklärte ein Sprecher der Behörden. Der Einsatzort liegt in unmittelbarer Nähe des mehrstöckigen Stadthaus-Komplex', in dem große Teile der Bonner Stadtverwaltung untergebracht sind. Durch die starke Rauchentwicklung sprang auch dort der Feueralarm an.

Die Löschtrupps der Feuerwehr konnten die Flammen am Dachstuhl des Hotels schnell unter Kontrolle bringen und dadurch die Ausbreitung des Brandes auf die Nachbargebäude verhindern. Das Dachgeschoss des Eckhauses brannte allerdings komplett aus. Sicherheitshalber wurden noch in der Nacht auch die Räume des Stadthauses überprüft, bevor auch dort der Alarm abgestellt werden konnte.

Wie es zu dem Feuer in dem Hotel kommen konnte, ist noch vollkommen unklar. Aufschluss über die Brandursache sollen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei bringen.