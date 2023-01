6 aus 49 oder Eurojackpot: Deutsche geben jährlich Milliarden aus, um auf das große Glück zu hoffen. Für 187 Menschen ging der Traum von der Million in Erfüllung. Die meisten Neu-Millionäre versammeln sich in einem ganz bestimmten Bundesland.

Bundesweit 187 Glückspilze sind im vergangenen Jahr Lotto-Millionäre geworden. Ein Jahr zuvor waren es 181. Den höchsten je in Deutschland erzielten Lotteriegewinn von 120 Millionen Euro erhielt im vergangenen November ein Eurojackpot-Spieler aus Berlin, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) in Hannover mitteilte. Ein Gewinn von mehr als 110 Millionen Euro im Eurojackpot ging bereits im Mai 2022 nach Nordrhein-Westfalen. Der mit 45 Millionen Euro dritthöchste Gewinn ging im April nach Hessen - im Lottoklassiker "6 aus 49".

Die meisten Millionengewinne flossen 2022 ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (45), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (je 31) sowie Niedersachsen (15). Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 7,97 Milliarden Euro für Lotterien ausgegeben - im Vergleich mit 2021 ein leichtes Plus um 0,9 Prozent.

"Kein Happy End in Sachsen-Anhalt"

Einen Lotto-Millionär mehr hätte es in Sachsen-Anhalt geben können. Der Lottospieler oder die Spielerin hatte sich binnen der Drei-Jahres-Frist nicht gemeldet, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilte. Die Zeit lief am 31. Dezember um 23.59 Uhr ab.

"Wir hatten Hoffnung, dass sich noch jemand meldet. Leider gab es kein Happy End", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. "Der Betrag fließt jetzt zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen." Mit dem Spielschein im Lotto 6aus49 war im Dezember 2019 bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung der Gewinn von einer Million Euro erzielt worden.

Hackerverdacht zum Jahresstart

Das neue Jahr startete für viele Lottogesellschaften in Deutschland dagegen mit Problemen. Wegen eines Cyberangriffs konnten Lotto-Spieler etwa in Brandenburg am Dienstag keinen Tipp online abgeben. Mutmaßliche Cyberkriminelle hätten über den Jahreswechsel und am Montag versucht, auf Kundenkonten zuzugreifen. Wie lange die Sperrung dauert, blieb unklar. Ob persönliche Daten von Kunden gestohlen wurden, sei noch nicht geklärt, sagte die Sprecherin von Lotto Brandenburg.

Lotto Schleswig-Holstein hatte wegen eines Hackerverdachts über den Jahreswechsel vorübergehend den Zugang zur eigenen Website gesperrt. Es habe zwischen Weihnachten und Silvester auffällig viele automatisierte Log-in-Versuche gegeben, hatte ein Sprecher gesagt. Deshalb sei der Bereich präventiv von Silvester bis Montagmittag gesperrt worden. Auch Lotto Rheinland-Pfalz hatte vorübergehend wegen auffälliger unautorisierter Zugriffsversuche den Zugang zur eigenen Internetseite gesperrt. Nach Auskunft vom Montag hatte es auch Probleme in Berlin sowie Sachsen-Anhalt gegeben.