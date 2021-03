Zu Beginn der Woche waren es sieben. Nun steigt die Zahl der Menschen, die nach einer Astrazeneca-Impfung in Deutschland an Blutgerinnseln in Hirnvenen leiden, auf 13. Die EMA entscheidet im Laufe des Tages über das weitere Vorgehen.

Nach dem vorsorglichen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Astrazeneca sind weitere Vorfälle in Deutschland bekannt geworden. Inzwischen gebe es 13 gemeldete Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Drei Patienten seien gestorben. Insgesamt handele es sich um zwölf Frauen und einen Mann zwischen 20 und 63 Jahren.

Angesichts derartiger Vorfälle sind die Impfungen mit Astrazeneca am Montag vorsorglich ausgesetzt worden - damals gab es sieben Fälle. Trotz der hohen Zahl von mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca ist dies demnach überdurchschnittlich viel. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wird voraussichtlich am Nachmittag eine Einschätzung zum weiteren Vorgehen abgeben.

Der für Mitte der Woche geplante Impfgipfel wurde bis nach der Entscheidung der europäischen Behörden vertagt. Er soll nun am Freitag stattfinden. Gesundheitsminister Spahn und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts beantworten an diesem Donnerstag Fragen zum Impfstoff von Astrazeneca.