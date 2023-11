An einer Schule im badischen Offenburg gibt es einen Großeinsatz: Ein Jugendlicher soll einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Die Polizei geht nicht von einer weitergehenden Gefahr aus.

Ein jugendlicher Schüler soll in einer Schule im badischen Offenburg einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Der Verletzte sei von Rettungskräften versorgt worden, teilte die Polizei mit. Unklar ist, welche Verletzungen der Jugendliche erlitten hat. Der Tatverdächtige wurde laut Polizeiangaben festgenommen. Derzeit gehen die Beamten von einem Täter und einer verletzten Person aus.

Die Polizei war zuvor am Mittag zu einem Großeinsatz angerückt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, sollen Schüsse gefallen sein. Daraufhin seien ein Sondereinsatzkommando (SEK) und vier Polizeihubschrauber angerückt. Die Schule liegt in der Nordstadt der Kommune im Ortenaukreis. Den Polizeiangaben zufolge ist von einer weitergehenden Gefahr nicht auszugehen. Die Straße rund um die Schule sei weiträumig abgesperrt. Die etwa 180 Schüler werden derzeit durch geschultes Personal betreut und anschließend den Eltern übergeben.

Erst am Mittwoch hatte die Polizei nach der Bedrohung einer Lehrerin durch zwei vermeintlich bewaffnete Jugendliche in einem Klassenraum eine Schule in Hamburg mit einem Großaufgebot von Spezialkräften durchsucht. Nach einer weiteren Bedrohungssituation in einer weiteren Schule wurden vier Verdächtige im Alter zwischen elf und 14 Jahren gefasst, die sich nach Polizeiangaben im Besitz von Spielzeugwaffen befanden. Zwei davon sollen an der Bedrohung gegen die Lehrerin beteiligt gewesen sein. Alle vier sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.