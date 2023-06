Bei einem Baggerunfall in einem Zeltlager von Vätern mit ihren Kindern kommen im Landkreis Harburg ein Kind und ein Erwachsener ums Leben. Zehn weitere Kinder werden zum Teil schwer verletzt.

Schrecklicher Unfall in der Ortschaft Toppenstedt südlich von Hamburg: Bei einem Unfall während einer Ausfahrt mit einem Bagger sind in der Gemeinde im Landkreis Harburg in Niedersachsen ein kleiner Junge und ein Erwachsener gestorben. Zehn weitere Kinder wurden am Abend zum Teil schwer verletzt, vier davon mussten mit Hubschraubern in Kliniken gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Der Unfall ereignete sich bei einem Zeltlager, das Väter mit ihren Kindern im Kindergartenalter veranstaltet hatten. Dabei sei eine Gruppe "zur Belustigung" von einem Bagger über einen Feldweg gefahren worden, sagte der Sprecher.

Die Menschen waren dabei in einer Art Gitterbox, die der Radlader nach oben gehoben hatte. Das Unglück ereignete sich demnach, als die Box abbrach und auf den Boden fiel. Das Gefährt soll nun näher untersucht werden, ein Gutachter sei vor Ort, sagte der Sprecher.

"Das ist immer die Horrorvorstellung, wenn Kinder betroffen sind", sagte Mathias Wille, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Harburg. An der Unfallstelle hätten sich schreckliche Szenen abgespielt. "Eltern mussten daran gehindert werden, zur Unfallstelle zu laufen."

Über dem Gelände flog am Samstagabend eine Polizeidrohne. Der gestorbene Vater und das gestorbene Kind waren laut Feuerwehr nicht verwandt. Ob Kinder in Lebensgefahr sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Laut Polizei ist das Unglück mutmaßlich durch einen gerissenen Hydraulikschlauch ausgelöst worden. Dadurch habe sich die Box vom Bagger gelöst und sei heruntergefallen. Toppenstedt hat gut 2000 Einwohner und liegt rund 35 Kilometer südlich von Hamburg.