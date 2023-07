Ermittlungen in Stralsund

Ermittlungen in Stralsund LKW schleift einen Klimaaktivisten mit

Klimaaktivisten in Stralsund brachten einen LKW-Fahrer auf die Palme.

Die Letzte Generation macht vielen Autofahrer mit ihrem Protest wütend. In Stralsund zieht ein LKW-Fahrer zunächst Aktivisten von der Straße. Dann setzt er sich in seinen Transporter, fährt einen Demonstranten an und schleift ihn mit. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

Ein Klimaaktivist ist bei einem Protest in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern von einem Lastwagen angefahren worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Vorfall auf einer Hauptverkehrsstraße.

In einem Video vom Vorfall ist zu sehen, wie der LKW-Fahrer drei Klima-Protestierer, die den Verkehr blockierten, zum Teil von der Straße zerrt und mindestens einem von ihnen Schläge androht. Dann setzt sich der Mann wieder hinter das Lenkrad und fährt kurz an. Dabei wird ein junger Demonstrant, der sich wieder auf die Straße gesetzt hatte, etwa einen Meter nach vorn geschoben.

Der Aktivist habe sich steif gemacht und sei augenscheinlich unverletzt geblieben, hieß es. Ein Mediziner habe den Mann, der sich zur Gruppe Letzte Generation hinzuzählte, begutachtet. Der LKW-Fahrer war danach weitergefahren. Der 41-Jährige meldete sich später bei der Polizei in Grimmen.

Die Polizei ermittelt gegen den LKW-Fahrer wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Zugleich wird gegen die Teilnehmer an der Verkehrsblockade wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.