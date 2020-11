Bislang Unbekannte haben an der Autobahn 7 in Hessen auf einen Lastwagen geschossen und dabei den Fahrer am Kopf getroffen und schwer verletzt. Dem 37 Jahre alten Mann gelang es trotzdem noch, den Sattelzug sicher zum nächsten Parkplatz zu lenken. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mit welcher Art von Waffe geschossen wurde, war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst unklar.

Eine der Scheiben habe ein Loch gehabt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Weitere Details nannte sie nicht. Den Ermittlungen zufolge standen die Unbekannten am Donnerstag nahe Eichenzell auf einer Brücke, die über die A7 führt. Wegen der Spurensicherung wurde die Autobahn bei Fulda für eine gute halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt. Von den Tätern fehlte jede Spur.