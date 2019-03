Leia und Caroline wollen in der Nähe ihres Hauses im Wald spielen und schleichen sich davon. Doch dann finden sie im kalifornischen Benbow nicht mehr den Weg zurück. Die acht und fünf Jahre alte Schwestern irren fast zwei Tage durch den Wald. Aber sie hinterlassen eindeutige Spuren.

Zwei kleine Mädchen, die sich im Wald verirrt hatten, sind nach fast zwei Tagen im kalifornischen Benbow wieder wohlbehalten und unverletzt gefunden worden. Die Schwestern waren ohne Erlaubnis der Mutter in den Wald gelaufen, wie mehrere US-Medien berichten.

44 lange Stunden suchen Polizei und freiwillige Helfer nach Lea und Caroline Carrico, die mit acht und fünf Jahren ganz auf sich gestellt im Wald unterwegs sind.

Zuvor fragten die beiden blonden Mädchen ihre Mutter, ob sie dort spielen dürfen. Doch als ihre Mutter das verweigert, schleichen sie sich am Freitag einfach so davon. Im Gepäck haben die beiden Müsliriegel. Und dieses Detail sollte am Ende entscheidend sein. Als die Schwestern nicht mehr auftauchen, verständigt die Familie die Polizei. Am folgenden Samstag kommt es zu einer groß angelegten Suchaktion von Küstenwache, Nationalgarde und Feuerwehrleuten. Die Rettungskräfte finden im Wald Fußabdrücke der Mädchen und leere Verpackungen von Müsliriegeln. Bewusst oder unbewusst: Mit diesen Abfällen verhelfen die Kinder den Erwachsenen zum Erfolg. "Wir haben ein paar Hinweise bekommen, die dazu führten, dass wir die Richtung änderten", erklärt der lokale Sheriff. "Wir haben einige Hüllen von Müsliriegeln gefunden, die von den Kindern stammen. Der Müll zeigte uns also den Weg", berichtet er dem Portal "SFGate".

Diese "Hänsel und Gretel"- artige Spur der Acht- und Fünfjährigen bringt den Suchtrupp auf die richtige Fährte und somit zu Leia und Caroline, die nach fast zwei vollen Tag alleine im Wald wohlauf und gesund sind. Die Kinder waren etwas mehr als eine Meile, umgerechnet 1,6 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, als sie von einem Feuerwehrmann gefunden werden. Ein Sprecher des Sheriff-Büros spricht von einem "Wunder", dass den beiden nichts passiert sei. Vielleicht konnten sie aber einfach ihre Survival-Tipps anwenden, die sie während eines Kinder-Workshops einmal gelernt hatten.