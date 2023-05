Während bereits die ersten Royal-Fans ihr Lager entlang der Prozessionsroute aufgeschlagen haben, sprengt die Polizei wenige Tage vor der Krönung von Prinz Charles kontrolliert den Rucksack eines verdächtigen Mannes vor dem Buckingham Palast. Inzwischen befindet sich der 59-Jährige in einer Psychiatrie.

Ein Mann, der am Dienstag mit einem Messer vor dem Buckingham-Palast in London festgenommen wurde, ist in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Der 59-Jährige hatte Patronen über den Zaun des Palasts geworfen und ein Messer bei sich. Sein Rucksack wurde vorsichtshalber mit einer kontrollierten Explosion gesprengt. Hintergrund dafür war, dass er den Beamten während seiner Festnahme geraten hatte, den Rucksack mit Vorsicht zu behandeln, hieß es in einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA. Einen terroristischen Hintergrund hatte die Polizei jedoch rasch ausgeschlossen. Das Königspaar war zu dem Zeitpunkt nicht im Palast.

Mehr zum Thema Polizei: Kontrollierte Explosion Mann nahe Buckingham-Palast festgenommen

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage vor einem royalen Mega-Event in der Londoner Innenstadt und hatte für große Aufregung gesorgt. Am Samstag sollen König Charles und seine Frau Camilla in einer Prozession per Kutsche vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey fahren und dort gekrönt werden. Zehntausende Schaulustige werden entlang der Strecke erwartet. Die Polizei ist im Großeinsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Erste Royal-Fans haben bereits ihr Lager entlang der Prozessionsroute aufgeschlagen. "Ich warte darauf, mit meinen eigenen Augen zu sehen, wie sie beide Kronen tragen, das wird für mich der wichtigste Moment der Krönung sein", sagte einer der Campenden, John Loughrey, dem Sender Sky News. Loughrey sagte, er sei bereits zehn Tage vor der Krönung am 6. Mai angereist, um sich den besten Platz entlang des Boulevards "The Mall" vor dem Buckingham-Palast zu sichern. Nach eigenen Angaben hat er in den vergangenen 26 Jahren kein royales Ereignis - ob Hochzeiten, Geburten oder Beerdigungen - verpasst.