Vor einer brennenden Wohnung entdeckt die Stuttgarter Polizei im Hauseingang einen Mann mit einem Messer. Er wird festgenommen. Zwei Menschen überleben den Brand nicht. Von einem Zusammenhang der Vorkommnisse gehen die Ermittler aus.

Nach einem Großeinsatz der Polizei, einem Wohnungsbrand und der Festnahme eines bewaffneten Mannes in Stuttgart sind am Abend zwei Menschen gestorben. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, seien die Frau und der Mann im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Zuvor waren sie schwer verletzt aus einer brennenden Wohnung gerettet worden. Woran sie starben, werde die Obduktion ergeben. Welche Verletzungen die Beiden genau hatten, wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Am Mittag hatte die Polizei einen bewaffneten Mann mit einem Messer vor dem Haus mit der brennenden Wohnung festgenommen. Er soll mit dem Feuer in Verbindung stehen, hieß es. Details zum Verdächtigen sowie zu der Verbindung zu dem Brand nannte die Polizei am Dienstagabend zunächst nicht.

Rettungskräfte der Feuerwehr sollen den Mann im Bereich des Eingangs des Hauses bemerkt haben, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Die in Vollbrand stehende Wohnung im Dachgeschoss habe gelöscht werden können.

Laut "Bild"-Zeitung soll es sich bei dem Festgenommen um einen 45-jährigen Italiener handeln. Die zwei Opfer waren eine 53-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann.