Vorfall in den Niederlanden Mann tötet zwei Menschen mit Armbrust

In den Niederlanden schießt ein Mann von einem Balkon mit einer Armbrust auf Menschen. Dabei hat es zwei Tote gegeben. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest. Noch ist unklar, was seine Motive waren.

In den Niederlanden hat ein Mann zwei Menschen mit einer Armbrust getötet. Wie die Zeitung "De Telegraaf" berichtet, wurde der Täter auf dem Balkon eines Wohnhauses in Almelo gesichtet. Fernsehbilder zeigen, wie er anlegt, zielt und einen Schuss abgibt. Eines der Opfer soll in der dazugehörgigen Wohnung gefunden worden sein. Eine dritte Person sei verletzt worden.

Die Polizei habe einen Tatverdächtigen festgenommen, dabei hätten die Beamten Schüsse abgegeben. Der Festgenommene sei verletzt. Durch die Festnahme sei die Lage unter Kontrolle, zitiert die Zeitung die Polizei. Demnach geht die Polizei nicht von einem terroristischem Motiv aus. Vor der Festnahme hatte die Polizei die Bevölkerung davor gewarnt, sich dem Haus zu nähern.

Diese Meldung wird fortlaufend ergänzt.