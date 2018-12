Panorama

Stromschlag befürchtet: Mann versucht Deko-Figur zu retten

Die Situation scheint eindeutig: An einem hell erleuchteten Haus hängt ein Mann an der Dachkante und droht hinabzustürzen. Also schreitet Alfred Norwood zur Rettung. Er befürchtet das Schlimmste, denn der Mann antwortet nicht. Doch das hat einen anderen Grund.

Es ist wieder die Zeit der außergewöhnlichen und überraschenden Weihnachtsdekorationen. Familie Heerlein im US-Bundesstaat Texas entschied sich in diesem Jahr für die Nachstellung einer Filmszene aus dem Film "Schöne Bescherung" (Originaltitel "National Lampoon's Vacation"). In der Filmkomödie aus dem Jahr 1983 um die Familie Griswold, hängt Familienvater Clark unter anderem an einer Dachrinne.

Genauso machten es auch die Heerleins, sie bauten eine Puppe, die an ihrem Haus inmitten der Weihnachtsdeko von der Dachkante baumelt. Offenbar fiel diese Konstruktion sehr überzeugend aus, denn als Alfred Norwood an dem Haus vorbei kam, stand für ihn sofort fest, da ist jemand in Not.

Der Zeitung "USA Today" erzählte der 65-Jährige: "Ich habe so gut wie möglich versucht, ihn zu erreichen." Doch die Person in Not antwortete nicht, was den "Retter" noch mehr beunruhigte. Er habe schon das Schlimmste befürchtet, so Norwood.

Die gesamt Aktion wurde von der Überwachungskamera der Heerleins aufgezeichnet. Auf dem Video ist Norwood zu sehen, wie er die zur Dekoration gehörende Leiter am Haus von Lichterketten befreit und einsatzbereit macht. Dabei ruft er: "Warten Sie." Sein Herz habe wie verrückt geklopft, erinnert sich Norwood, der gerade seine Frau zur Arbeit gebracht hatte. "Ich dachte, er wäre durch einen Stromschlag getötet worden."

Familie Heerlein bekam von der ganzen Aufregung zunächst nichts mit, sie war nicht zu Hause. Als sie später die Aufnahmen ansahen, fühlten sie sich schrecklich. Allerdings war die Situation auch so absurd, dass sie lachen mussten, berichtete Chris Heerlein der "Washington Post". Alfred Norwood bekam für seinen Einsatz eine Geschenkkarte. Vor dem Haus von Familie Heerlein steht trotzdem inzwischen ein Schild, das klar macht, dass der Mann an der Dachrinne zur Weihnachtsdekoration gehört.

Quelle: n-tv.de