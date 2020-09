Das Amtsgericht in Düsseldorf gibt eine Pressemitteilung zur Anklageerhebung gegen Christoph Metzelder heraus. In der Mitteilung werden sowohl der Name des Ex-Nationalspielers als auch die Tatvorwürfe benannt. Die Anwälte des 39-Jährigen wehren sich gegen dieses Vorgehen.

Die Anwälte von Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder gehen juristisch gegen das Düsseldorfer Amtsgericht vor. Sie verlangen in einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht, dass das Amtsgericht seine Pressemitteilung zur Anklageerhebung gegen Metzelder von seiner Homepage entfernt. Das hat ein Sprecher des Verwaltungsgerichts bestätigt. Man werde in den kommenden Tagen darüber entscheiden, hieß es.

Das Amtsgericht hatte am Freitag schriftlich mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft gegen Metzelder Anklage wegen Verbreitung und Besitz von Kinder- beziehungsweise Jugendpornografie erhoben habe. Auf dem Handy des 39-Jährigen seien unter anderem 297 Dateien entdeckt worden, deren Besitz strafbar sein könnte.

Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls eine Mitteilung zur Anklageerhebung herausgegeben, allerdings ohne den Namen des Ex-Nationalspielers und die Tatvorwürfe zu erwähnen. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass für den Angeschuldigten weiterhin die Unschuldsvermutung gelte. Der Strafverteidiger des Vize-Weltmeisters wollte auf Anfrage zur Erhebung der Anklage keine Stellung nehmen. Metzelder selbst hat sich bislang ebenfalls nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Metzelder hatte der 39-Jährige Positionen und Ämter ruhen lassen und die von ihm mitgegründete PR-Agentur verlassen. Seine Teilnahme am Fußballlehrer-Lehrgang des DFB hatte er ausgesetzt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte vergangene Woche auf Anfrage, das Engagement eines Ex-Nationalspielers bei der Ruhr-Konferenz, eine Initiative der Landesregierung, ruhe seit Monaten - einen Namen nannte der CDU-Politiker nicht. Auf der Webseite der Konferenz ist Metzelder allerdings immer noch zu sehen.