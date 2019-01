Ein Blind Date kann gut funktionieren oder auch höchst unangenehm sein. Zwei Studenten aus Newcastle kommen irgendwie so gar nicht auf einen Nenner. Von ihren unterschiedlichen Ansichten fühlen sich viele Twitter-Nutzer allerdings bestens unterhalten.

Eine Verabredung und zwei junge Menschen, die sich das erste Mal begegnen: Alles könnte für die Studenten Sophia Kypriotis und Danny Tupper aus Newcastle so schön sein, als sie sich im Rahmen einer Blind-Date-Aktion ihrer Studentenzeitung treffen. Doch irgendwie sprüht der Funke der Begeisterung oder Leidenschaft so gar nicht über - ganz im Gegenteil, wie mehrere britische Medien berichten.

Die beiden 19-Jährigen tauschen sich aus und lernen sich bei ihrem ersten Treffen ein bisschen kennen. Doch relativ schnell geraten sie in eine politische Diskussion, in der sie ziemlich unterschiedliche Ansichten vertreten.

Die Uni-Zeitung "The Courier" veröffentlicht danach einen Artikel über das Blind Date, in denen beide Parteien ihren jeweiligen Eindruck schildern. Und diese Auflistung hat es in sich. Sophia sagt der Zeitung: "Er war ein Tory und Anti-Feminist. Er hat Feminismus als 'giftig' bezeichnet." Danny dagegen sieht das deutlich nüchterner und beschreibt: "Es war mehr eine politische Diskussion als ein Streit, wenn Sie wissen, was ich meine." Anhand mehrerer Zitate zeigt sich, dass zwischen den beiden keine Einigkeit und Harmonie herrschte - sie verließ das Date schließlich.

Es dauert nicht lange und der Artikel wird vielfach bei Twitter geteilt und kommentiert. Die Nutzer des sozialen Netzwerks zeigen sich über so viel Disharmonie äußert amüsiert. Für manch einen ist es pure Unterhaltung. Einer stimmt Sophia zu: "Gut, dass sie gegangen ist". Ein anderer meint jedoch, sie solle sich nicht so anstellen, schließlich hätten die beiden einfach unterschiedliche Meinungen gehabt. Doch für Sophia steht fest: "Wir werden uns definitiv nicht wiedersehen". Und wenigstens darin sind sich die beiden einig. Denn auch Danny muss zugeben: "Wir haben einfach keine Verbindung gefunden." Eine Twitter-Userin fühlt sich sogar so gut unterhalten, dass sie sich wünscht, ab jetzt immer wieder Blind-Date-Artikel dort lesen zu können.