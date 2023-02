Sie ist groß, rostig und mysteriös: Was hat es mit der Eisenkugel auf sich, die seit Tagen an einem Strand in Japan liegt? Während die Behörden noch im Dunkeln tappen, wird in den sozialen Netzwerken gerätselt.

Eine große Eisenkugel an einem japanischen Strand hat in sozialen Netzwerken große Spekulationen ausgelöst. Die Kugel wurde am Strand von Enshu in der Stadt Hamamatsu an der Pazifikküste des Landes angeschwemmt, wie lokale Medien berichten. Den Behörden zufolge ist unklar, worum es sich bei dem Objekt handelt oder woher es stammt.

Asahi TV berichtet, dass die orange-braune Kugel einen Durchmesser von etwa 1,5 Meter hat, aus Eisen ist und teilweise mit Rostflecken überzogen. Auf zwei Seiten der Kugel sollen sich demnach Griffe befinden.

Eine Anwohnerin hatte am Dienstagmorgen Ortszeit gemeldet, dass ein großes Objekt am Strand aufgetaucht sei. Ihr Mann soll es schon einige Tage zuvor gesehen haben. Beamte sperrten daraufhin das Gebiet in einem Umkreis von 200 Metern um den mysteriösen Gegenstand herum ab.

Befürchtungen, dass die Kugel eine verirrte Seemine sein könnte, bestätigten sich nicht. Sprengstoffexperten untersuchten das Objekt mit Röntgentechnik und stellten fest, dass es innen hohl ist. Auch soll es bisher keine Hinweise darauf geben, dass der Fund mit Spionageaktivitäten von Nordkorea oder China in Verbindung stehen könnten.

Dragon Ball, UFO, Boje?

Ein Einheimischer, der regelmäßig am Strand joggt, sagte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NHK, er verstehe nicht, warum die Kugel plötzlich so viel Aufmerksamkeit errege. "Der Ball liegt schon seit einem Monat dort", erzählte er im TV. "Ich habe versucht, ihn zu schieben, aber er hat sich nicht bewegt."

In den sozialen Medien wird seit Bekanntwerden des Fundes wild darüber spekuliert, was es mit der Kugel auf sich haben könnte. Viele fühlen sich an die Dragon Balls aus der beliebten Manga-Serie erinnert, andere glauben an ein vom Himmel gefallenes UFO. Wegen der zwei Griffe an der Kugel kursiert die Vermutung, dass es eine Verankerungsboje sein könnte, die sich gelöst hat und davongetrieben ist.

Auch wenn von dem Objekt keine Gefahr ausgeht, wurden die japanische Küstenwache und die Selbstverteidigungsstreitkräfte informiert. Sie sollen die Angelegenheit weiter untersuchen.