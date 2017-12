Panorama

Sichtung nahe Japan: Nordkorea-Rakete überrascht Flugzeugcrew

Die Crew eines Fluges von San Francisco nach Hongkong wird unerwartet Zeuge eines Weltereignisses: Als Nordkorea seine bislang mächtigste Rakete testet, beobachtet das Bordpersonal beim Flug über Japan deren Wiedereintritt.

Die Besatzung eines Passagierflugzeuges ist Zeuge eines nordkoreanischen Raketentests geworden. Eine Maschine der Gesellschaft Cathay Pacific habe die Rakete am vergangenen Mittwoch während eines Fluges von San Francisco nach Hongkong beobachtet, teilte das Unternehmen mit. Demnach sahen Mitarbeiter den Flugkörper beim Wiedereintritt zurück in Atmosphäre. Die "South China Morning Post" berichtete als erste über den Vorfall. Der Zeitung zufolge befand sich der Flieger im Moment der Sichtung westlich von Japan.

Der jüngste Test einer Interkontinentalrakete vom neuen Typ Hwasong-15 ist nach Angaben Pjöngjangs ein voller Erfolg gewesen. Das Geschoss sei eine knappe Stunde in einer Höhe von 4475 Kilometern geflogen und habe etwa 950 Kilometer zurückgelegt, hieß es von nordkoreanischer Seite. Dann sei es vor der Küste Japans ins Meer gestürzt.

Ein anderes Flugzeug war noch näher

Nordkorea kündigt seine Raketentests nicht an. Eine Gefahr bestand für die Cathay-Pacific-Maschine wahrscheinlich trotzdem nicht. "Damit ihr Beschied wisst, wir haben die nordkoreanische Rakete nahe unserer momentanen Position explodieren und auseinanderfallen sehen", zitierte der Cathay-Pacific-Manager Mark Hoey eine Nachricht der Crew im Firmenintranet. Die Besatzung des Fluges mit der Nummer CX893 habe die japanische Flugaufsicht informiert.

Das Luftfahrtunternehmen mit Sitz in Hongkong plant wegen des Vorfalls aber keine Änderung an den Flugrouten. Hoey zufolge war Flug CX096 von Hongkong nach Alaska mit wenigen hundert Meilen der nordkoreanischen Rakete am nächsten.

Nordkorea unterhält trotz umfassender Sanktionen seit Jahren ein Atomwaffenprogramm. Seit 2006 hat das Land insgesamt sechs Atomwaffentests vorgenommen, davon den bisher stärksten im September.

Quelle: n-tv.de