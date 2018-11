Panorama

Zu nackig fürs Museum: Personal verweigert Model Louvre-Besuch

Mehrere Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Louvre. Doch nun soll einem Model der Zutritt verweigert worden sein. Der Grund: Sie war zu freizügig gekleidet. Die 25-Jährige teilt ihre Erfahrung auf Instagram. Doch die Reaktionen fallen anders aus als gedacht.

Der Louvre in Paris ist mit etwa zehn Millionen Besuchern im Jahr das meistbesuchte Museum der Welt. Doch nun behauptet ein australisches Model, das ihr der Zutritt zum Louvre verweigert worden sei, angeblich, weil sie zu freizügig angezogen gewesen sein soll. Darüber berichtet das britische Blatt "Daily Mail".

Auf Instagram posierte die 25-jährige Newsha Syeh daraufhin in ihrem luftigen Outfit, unter das Foto schrieb sie: "Gestern am Louvre wurde ich von einem Wachmann aufgehalten, weil er der Meinung war, dass ich zu freizügig angezogen bin."

Später erklärte das Model der britischen Zeitung, dass sie die Ablehnung sehr verletzt habe. Der Wachmann habe sie abschätzig angeschaut, sie habe sich erniedrigt gefühlt. Kurz darauf recherchierte sie, ob es für das Museum überhaupt eine Kleiderordnung gibt.

Auf einem Screenshot ihrer Google-Suche ist zu sehen, dass es für den Louvre offenbar keine spezielle Kleiderordnung gibt. In Artikel 1 des Besuchergesetzes im Abschnitt 1 ist lediglich festgelegt, dass es verboten ist, "Badeanzüge zu tragen oder nackt zu sein oder barfuß zu gehen". In einem Besucher-Forum im Netz entdeckte das Model den Hinweis: "Sie können für Ihren Besuch im Louvre tragen, was sie wollen. Denken Sie nur daran, dass Sie viel Laufen werden. Bringen sie bequeme Schuhe mit."

Instagram-Fans beschimpfen Model

Doch die Reaktion vieler ihrer 247.000 Follower auf ihren Post fiel anders aus, als vom Model vermutlich erhofft. Denn etliche User pflichteten dem Sicherheitspersonal bei und teilten die Meinung, dass die 25-Jährige für einen Museumsbesuch nicht angemessen angezogen gewesen sei. So schrieb ein User: "Der Mangel an Respekt gegenüber sich selbst und dem Louvre ist wirklich beängstigend. Eine Unterrichtsstunde in Klasse wäre dringend nötig." Ein anderer User schrieb: Das Outfit sei definitiv ungeeignet für den Louvre. Er ermutigte das Model gleichzeitig, sich konservativer zu kleiden: "Du bist eine schöne Frau, du brauchst diese Kleider nicht, um dich auszudrücken." Andere beschimpften die 25-Jährige aber auch und schrieben etwa, dass ihr Outfit eher für das Rotlicht-Viertel tauge als für ein Museum.

Andere wiederum zeigten Verständnis für die Empörung des Models. Eine Userin behauptete sogar, ihr sei wegen ihres Outfits der Eintritt in den Louvre auch schon mal verweigert worden. "Als ich vor einigen Jahren mit meiner Schwester den Louvre besuchen wollte, trugen wir Winterklamotten und Stiefel. Und das Sicherheitspersonal hat uns deswegen den Zutritt verweigert." Ein weiterer Instagram-Nutzer bezeichnete die Ablehnung des Museums sogar als Heuchelei. Denn schließlich sei der Louvre für seine Aktbilder und seine nackten Skulpturen bekannt.

Der Louvre ist, gemessen an der Ausstellungsfläche, das drittgrößte Kunstmuseum der Welt. Das Museum ist so groß, dass man sagt, dass es 30 Tage dauern würde, um jedes Kunstwerk für 30 Sekunden zu betrachten. Das Repertoire des Museums umfasst ungefähr 380.000 Werke, aber nur 35.000 Exponate werden gezeigt. Eines der berühmtesten Gemälde ist die Mona Lisa von Leonardo da Vinci.

Quelle: n-tv.de