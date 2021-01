Das Pfizer-Vakzin ist eines von zwei inzwischen in der EU zugelassenen Impfstoffen gegen das Virus.

Jüngst teilen Biontech und Pfizer mit, dass sie dieses Jahr sogar 2 statt nur 1,3 Milliarden Impfdosen herstellen wollen. Doch vorher müssen die Kapazitäten vorübergehend zurückgefahren werden. Nach Angaben der norwegischen Behörden erhalten deshalb alle europäischen Länder ab nächster Woche weniger Dosen.

Der US-Pharmagigant Pfizer kürzt nach Angaben der norwegischen Behörden seine Impfstoff-Lieferungen an Europa. "Die vorübergehende Kürzung wird alle europäischen Länder betreffen", erklärte das staatliche Gesundheitsinstitut (FHI) in Oslo. Die Kürzungen würden "ab kommender Woche" erfolgen. Es sei nicht klar, wie lange es dauere, bis Pfizer wieder die maximale Produktionskapazität erreichen werde. Das Bundesgesundheitsministerium konnte die Meldung auf Nachfrage von ntv.de bisher nicht bestätigen.

Pfizer teilte mit, die Produktionsanlagen würden ausgebaut, um mehr Impfdosen herzustellen. Dies werde aber vorübergehende Auswirkungen auf die Lieferungen Ende Januar bis Anfang Februar haben. Im Werk im belgischen Puurs könne es bei Aufträgen und Lieferungen daher zu Schwankungen kommen. Ende Februar und März stünde dann mehr Impfstoff zur Verfügung. Biontech und Pfizer hatten jüngst mitgeteilt, in diesem Jahr insgesamt 2 Milliarden Dosen ihres Vakzins produzieren zu wollen. Zuvor war von 1,3 Milliarden Dosen die Rede gewesen.

Das Vakzin ist eines von zwei inzwischen in der EU zugelassenen Impfstoffen gegen das Virus. In Deutschland wird es seit Ende Dezember verimpft. Im Laufe des Tages soll in Deutschland erstmals das Vakzin des US-amerikanischen Herstellers Moderna verimpft werden.

Den Angaben zufolge erhält Norwegen kommende Woche nur 36.075 Dosen des Corona-Impfstoffes. Vereinbart waren nach Angaben des FHI, dass Pfizer 43.875 Dosen liefert. "Das bedeutet, dass wir 7800 weniger Dosen erhalten als erwartet", sagte FHI-Direktor Geir Bukholm. Man werde die Kürzung mit einer angelegten Notfallration ausgleichen.