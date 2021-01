Der Impfstart hin Deutschland hat nach den Worten des zuständigen Ministers geruckelt. Und dies könnte sich fortsetzen. Denn der Pharmakonzern Pfizer teilt unerwartet mit, in einem Werk umzubauen. In den kommenden Wochen steht damit allen EU-Ländern zunächst weniger Impfstoff zur Verfügung.

Der US-Pharmakonzern Pfizer kann seine Lieferverpflichtungen beim gemeinsam mit Biontech entwickelten Impfstoff gegen Corona in den kommenden Wochen nicht einhalten. Darüber habe das Unternehmen die EU-Kommission informiert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Grund seien Umbauarbeiten im belgischen Werk in Puurs, um dort die Kapazitäten zu erhöhen. Die Liefereinschränkungen würden drei bis vier Wochen andauern. Wie hoch diese seien, sagte das Ministerium von Minister Jens Spahn nicht.

Wie es weiter hieß, würde diese "sehr kurzfristige wie unerwartete Mitteilung der Kommission und von Pfizer mit Bedauern zur Kenntnis" genommen. "Dies umso mehr, da es verbindlich vom Unternehmen zugesagte Liefertermine bis Mitte Februar gegeben hatte." Gleichwohl würden die für das erste Quartal - also bis Ende März - zugesicherten Impfdosen von Biontech und Pfizer in den "angekündigten Mengen vollständig" geliefert. Zuletzt hatte es geheißen, dass es ab kommendem Montag jeweils zu Beginn einer Woche neue Lieferungen an Deutschland geben sollte. Dabei erhalte die Bundesrepublik anfangs jeweils etwa 670.000 Dosen.

In Norwegen meldete das staatliche Gesundheitsinstitut die Kürzungen würden "ab kommender Woche" erfolgen. Es sei nicht klar, wie lange es dauere, bis Pfizer wieder die maximale Produktionskapazität erreichen werde.

Den weiteren Angaben zufolge erhält Norwegen kommende Woche nur 36.075 Dosen des Corona-Impfstoffes. Vereinbart waren nach Angaben des FHI, dass Pfizer 43.875 Dosen liefert. "Das bedeutet, dass wir 7800 weniger Dosen erhalten als erwartet", sagte FHI-Direktor Geir Bukholm. Man werde die Kürzung mit einer angelegten Notfallration ausgleichen. Die Kürzung entspricht rund 21 Prozent.

Biontech und Pfizer hatten jüngst mitgeteilt, in diesem Jahr insgesamt 2 Milliarden Dosen ihres Vakzins produzieren zu wollen. Zuvor war von 1,3 Milliarden Dosen die Rede gewesen. Das Vakzin ist eines von zwei inzwischen in der EU zugelassenen Impfstoffen gegen das Virus. In Deutschland wird es seit Ende Dezember verimpft. Im Laufe des Tages soll in Deutschland erstmals das Vakzin des US-amerikanischen Herstellers Moderna verimpft werden.