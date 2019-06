"Et is halt warm, wa?"

"Et is halt warm, wa?" Polizei stoppt nackten Rollerfahrer

Hüllenlos im Straßenverkehr: Die Polizei in Brandenburg hält einen Mann an, der splitternackt auf seinem Roller fährt. Aber zumindest trägt er Helm und Sandalen. Die Beamten nehmen die kuriose Aktion mit Humor.

Ein nackter Rollerfahrer hat im Märkischen Oderland für Aufruhr gesorgt: Polizisten aus Brandenburg hielten den Mann an, der bei hohen Temperaturen komplett unbekleidet auf seinem Zweirad im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.

Laut einem Sprecher der Polizei werde der Nackte allerdings keine Konsequenzen für seinen ungewöhnlichen Auftritt befürchten müssen. Sein Verhalten könnte nur Folgen haben, falls sich jemand durch eine Erregung öffentlichen Ärgernisses gestört fühlen würde. Die Polizei stellte lediglich die Identität des Mannes fest.

Der Mann musste aber auf Bitten der Polizei seine Hose anziehen und durfte daraufhin weiterfahren. Die Beamten nahmen den kuriosen Vorfall durchaus mit Humor und twitterten auch noch Bilder des nackten Rollerfahrers. Unter den Fotos schreibt die Polizei: "Weil wir sprachlos sind: Wie würden Sie dieses Bild betiteln? Als kleine Inspirationshilfe - ein Zitat des Herren: 'Et is halt warm, wa?' "

Während die Temperaturen in Richtung 40-Grad-Marke steigen, mehren sich solche Aktionen: Denn der unbekleidete Rollerfahrer ist nicht der erste Nackt-Vorfall dieser Hitzewelle. In einem Supermarkt in NRW lief ein Mann am vergangenen Samstag unbekleidet durch die Tiefkühlabteilung. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen räuberischen Diebstahls und exhibitionistischen Handlungen.