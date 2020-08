In den USA heizen Aufnahmen eines Polizeieinsatzes die Rassismusdebatte weiter an. Ein Beamter hetzt seinen Diensthund auf einen schwarzen Mann, ohne dass dieser vorher Widerstand leistet. Der 36-Jährigen könnte sogar sein Bein verlieren.

Die Polizeibehörde von Salt Lake City hat ihre gesamte Hundestaffel suspendiert, nachdem schockierende Bodycam-Aufnahmen eines folgenschweren Einsatzes veröffentlicht wurden. Das Filmmaterial zeigt einen Beamten, der seinem Polizeihund befiehlt, einen schwarzen Mann anzugreifen, obwohl dieser bereits mit erhobenen Händen auf dem Boden kniete.

Die Aufnahmen vom 24. April wurden öffentlich, nachdem der 36-jährige Afroamerikaner Jeffery Ryans Klage gegen die Polizei von Salt Lake City eingereicht hatte. Ryans trug durch die Hundebisse schwere Verletzungen an seinem Bein davon, wegen einer Infektion droht ihm sogar die Amputation. Auf den Aufnahmen ist zu sehen und zu hören, wie der Beamte seinen Hund auffordert, zuzubeißen und ihn danach auch noch lobt.

Da auf dem Video nicht zu sehen ist, dass Ryans in irgendeiner Form Widerstand leistet, wirft der Afroamerikaner den Polizisten vor, aus rassistischen Motiven gehandelt zu haben. Ursprünglich waren die Beamten wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt an den Einsatzort gerufen worden und trafen Ryans in seinem Hinterhof an.

Salt Lake Citys Bürgermeisterin Erin Mendenhall zeigte sich bestürzt über den Fall. "Ich bin beunruhigt über das, was ich in diesem Video gesehen habe und frustriert darüber, wie mit der Situation umgegangen wurde. Ich bin fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass beides nicht noch einmal passiert", sagte sie. Die Hundestaffel K-9 soll nun einer unabhängigen Überprüfung unterzogen werden. Dabei stehen Richtlinien, Verfahren, Schulungen sowie Anwendungen des Festnahmeprotokolls im Fokus.

Der brutale Polizeieinsatz heizt die Rassismus-Diskussionen in den USA weiter an. Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd Ende Mai folgten landesweite Anti-Rassismus-Proteste unter dem Slogan "Black Lives Matter".