Zum dritten Mal liegt die Zahl der täglich in Deutschland verabreichten Impfdosen über 800.000, damit steigt die Quote der Erstgeimpften bundesweit auf 29,5 Prozent. Zudem haben nun knapp sieben Millionen Menschen eine zweite Dosis erhalten. Der Gesundheitsminister ist zufrieden.

In Deutschland haben 29,5 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Demnach sind inzwischen 24,5 Millionen Deutsche mindestens erstgeimpft. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor, das den Stand vom 5. Mai, 10.00 Uhr, wiedergibt. Den vollen Impfschutz erhielten bislang knapp sieben Millionen Menschen - 8,3 Prozent der Bevölkerung. Am Dienstag wurden demnach 813.290 Impfspritzen gesetzt.

Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter mitteilte, sei das nach dem Start der Impfkampagne in Deutschland der dritte Tag, an dem mehr als 800.000 Impfungen durchgeführt worden seien. "Und mit 150.000 ein Tagesrekord bei wichtigen Zweitimpfungen", führte der Minister weiter aus.

Der bislang höchste Tageswert seit Beginn der Impfkampagne war am vergangenen Mittwoch mit mehr als einer Million Impfungen erreicht worden. Insgesamt verabreichten alle Impfstellen bislang knapp 31,5 Millionen Dosen. Laut RKI werden derzeit im Schnitt fast 8 Personen pro Sekunde geimpft.

Je nach Bundesland variiert allerdings die Impfquote. Die höchste Quote an Erstgeimpften hat das Saarland mit 33,1 Prozent. Brandenburg liegt mit 26,4 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück. Von etwa 35,7 Millionen gelieferten Impfdosen wurden bislang 88,1 Prozent verbraucht. Die Impfkampagne in Deutschland hat Ende vergangenen Jahres begonnen.