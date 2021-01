Restaurant in Dubai gewährt Impf-Rabatt

(Foto: imago images/Dessert with camel )

All you can eat: Mit Impfnachweis gibt es in einer Kette in Dubai Nachlass.

Seit Juli öffnet Dubai seine Tore für Touristen, die im Rest der Welt nicht mehr mit Spaß und Freude Urlaub machen können. Inzwischen zahlt die Wüstenmetropole dafür einen hohen Preis und gilt als Hochrisikogebiet. Eine Restaurantkette hat nun eine Idee: Geimpfte bekommen 20 Prozent Rabatt auf die Rechnung.

In Dubai gewähren einige Restaurants Kunden mit einer Corona-Impfung Rabatte. Die Kampagne mit dem Titel "Spread Love, not Rona" - verbreite Liebe und nicht Corona - wurde in den Online-Netzwerken bekanntgegeben. Lokale der Kette Gates Hospitality versprachen Einwohnern, die eine erste Impfdosis gegen das Virus erhalten haben, einen Preisnachlass von zehn Prozent. Wer bereits beide Impfdosen erhalten hat, wird demnach mit 20 Prozent Rabatt belohnt.

Um verbilligte Speisen zu erhalten, müssen die Gäste einen Nachweis über die Impfung, beispielsweise ein ärztliches Attest, vorlegen. Mit der Kampagne will das Emirat eine Schließung des wirtschaftlich wichtigen Tourismussektors verhindern. In den Online-Netzwerken sorgte die Kampagne für Aufsehen: "Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu betrachten: Entweder ist es ein weiterer Marketing-Gag oder eine echte Motivation, um mehr Leute zum Impfen zu bewegen", schrieb ein Nutzer auf Twitter.

Während in zahlreichen Touristengebieten strikte Einschränkungen gelten, hatte Dubai trotz eines Anstiegs der Corona-Fälle im Juli seine Tore für Besucher wieder geöffnet. Nach einem starken Anstieg der Fälle seit Neujahr schränkte das Emirat in der vergangenen Woche die Unterhaltungsangebote ein und ließ nicht notwendige Operationen in Krankenhäusern verschieben.

Seit Sonntag erste Restriktionen

Prominente aus Sport und Fernsehen sorgten in den Online-Diensten zuletzt mit Fotos aus den Beach-Klubs und Cocktail-Bars der Wüstenmetropole für Kritik. Aus Sicht von Experten bewegt sich Dubai auf einem schmalen Grat: Die Wirtschaft des Emirats hängt stark vom Tourismus ab - ein dramatischer Anstieg bei den Corona-Fällen könnte es jedoch in eine schwere Krise stürzen.

Am Wochenende wurden zusätzliche Maßnahmen verhängt, die Treffen von mehr als zehn Menschen untersagen. Restaurants, Hotels und Einkaufszentren bleiben weiter geöffnet. Am Sonntag verzeichneten die Gesundheitsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate einen neuen Höchstwert von 3578 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden 277.000 Ansteckungen und 792 Todesfälle registriert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden haben die Emirate bereits über zwei Millionen ihrer insgesamt rund zehn Millionen Bürger geimpft - und damit eine der höchsten Impfraten weltweit.