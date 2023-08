Schäferhund Balou reist allein per Zug nach Köln

Im nordrhein-westfälischen Erftstadt ist der Hund los, besser gesagt ausgebüxt. Mit dem Zug schafft er es ganz alleine bis nach Köln. Bei seiner Fahrt mit der Bahn kommt dem reiselustigen Tier eine Fähigkeit ganz besonders zugute.

Am heutigen Freitag ist ein Hund ganz ohne Begleitung mit dem Zug von Erftstadt nach Köln gefahren. Am Bahnhof Köln-Hauptbahnhof nahmen Beamte der Bundespolizei das Tier gegen 8 Uhr in Empfang. Der Zugführer der Linie RE 12 hatte den alleinreisenden vierbeinigen Fahrgast einsteigen sehen und die Bundespolizei informiert.

Per Twitter starteten die Beamten eine Suche nach dem Herr- oder Frauchen. Kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin des drei Jahre alten osteuropäischen Schäferhunds. Nachdem sie das Verschwinden bemerkt hatte, hatte sie sofort vermutet, dass "Balou" wieder mit der Bahn unterwegs ist. "Mein Hund fährt gerne Zug", erklärte sie. Eine Eigenschaft, die ihm dabei hilft, allein auf Reisen gehen zu können: Balou beherrscht die Kunst, zu Hause selbstständig Türen öffnen zu können.

Nach einer vorübergehenden Unterkunft in der Polizeiwache brachte die Feuerwehr Balou in das Tierheim Köln-Zollstock. Dort fanden die Halterin und ihr Hund, der übrigens am Donnerstag Geburtstag hatte, wieder glücklich zusammen.