Im beliebten Kölner Stadtteil Ehrenfeld fallen am Abend Schüsse, zwei Männer werden dabei so schwer verletzt, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen.

In Köln sind am Abend zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei sei wegen einer Schlägerei gerufen worden und habe vor Ort die schwer verletzten Männer angetroffen, sagte ein Polizeisprecher. Sie würden in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Die Identität der Männer, die sich bei Eintreffen der Polizei auf der Fahrbahn befanden, stehe derzeit noch nicht fest, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Eine Mordkommission habe die Arbeit aufgenommen. Das betroffene Gebiet an der Venloer Straße im Kölner Stadtteil Ehrenfeld wurde von der Polizei in Höhe des Bezirksrathauses großräumig abgesperrt. "Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation", hatten die Beamten zunächst auf der Plattform X mitgeteilt. Der Bereich solle großräumig gemieden werden.

Wie unter anderem der WDR berichtet, seien mehrere Menschen geflüchtet, als die Polizei angerückt war. Weitere Details würden frühestens am Freitag bekannt gegeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.