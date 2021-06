Auf den ersten Blick wirkt die Rote Mauritius fast unscheinbar. Doch die kleine Briefmarke gehört zu den seltensten der Welt. Nun soll sie für mehrere Millionen Euro versteigert werden.

Klein, rötlich, alt und mitten drauf ein Poststempel, aber viel Geld wert: Die sogenannte Rote Mauritius gehört neben der Blauen Mauritius zu den berühmtesten, seltensten und wertvollsten Briefmarken der Welt. Für einen Startpreis von vier Millionen Euro wird nun ein Exemplar mit dem Titel "1847 Mauritius 1d Ball Cover" versteigert. Es soll nach dem Willen des Auktionshauses Gärtner und des privaten Eigentümers am 26. Juni in Ludwigsburg den Besitzer wechseln.

Christoph Gärtner hält es für möglich, dass bei der Versteigerung ein Weltrekord erzielt wird. (Foto: picture alliance/dpa)

"Nur alle paar Jahrzehnte ist der historisch wertvolle Umschlag käuflich erwerbbar", wirbt das Auktionshaus für seine Veranstaltung. Es hält es für möglich, dass ein Weltrekord für einen Briefumschlag oder ein philatelistisches Objekt bei der Versteigerung erzielt wird.

Mit der Roten Mauritius wurde erstmals das Porto für den Versand von Einladungen zu einem Kostümball bezahlt. Noch drei der Umschläge sollen erhalten geblieben sein. "Königin Elisabeth II. besitzt eines der 'Ball Cover' in ihrer Philatelie Sammlung", erklärt Auktionator Christoph Gärtner. Ein weiteres Exemplar befinde sich in der Philatelic Collection der British Library in London. "Beide können nie verkauft werden."

"Das dritte noch existierende Cover ist in Privatbesitz", sagt Gärtner. Der derzeitige Besitzer trennt sich nach eigenen Worten nur schweren Herzens von der seltenen Briefmarke. "Ich habe jede Sekunde des prestigeträchtigen Mauritius Ball Cover von 1847 genossen und spürte, dass es nun an der Zeit war, es an jemanden weiterzugeben, der ebenso leidenschaftlich und stolz darauf ist, es zu besitzen", zitiert das Auktionshaus aus einem Grußwort des Mannes.