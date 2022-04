Wer den Geschmack des inneren Zirkels Wladimir Putins hautnah erleben will, kann eine Wohnung in St. Petersburg mieten. Sie ist fast 500 Quadratmeter groß, kostet 9000 Euro monatlich plus Nebenkosten und gehört offenbar einer ehemaligen Geliebten des russischen Präsidenten.

Svetlana Krivonogikh hat einen bemerkenswerten Geschmack, was Einrichtung angeht. Das dürfte im Grunde herzlich egal sein - doch bei ihr ist das nicht der Fall. Denn die 47-Jährige gilt als eine Ex-Geliebte Wladimir Putins und Mutter einer gemeinsamen unehelichen Tochter.

Die BBC hat herausgefunden, dass Krivonogikh eine Luxus-Wohnung in St. Petersburg gehört - stolze 447 Quadratmeter groß, gelegen auf einer Insel im Zentrum der Stadt. Dort stehen repräsentative Anwesen aus der Zarenzeit, nach dem Ende der Sowjetunion entbanden dort auch neue Wohnkomplexe. In einem dieser Paläste nachempfundenen Neubauten befindet sich besagte Wohnung Krivonogikhs. Der BBC zufolge will die Besitzerin sie derzeit vermieten - für umgerechnet 9000 Dollar im Monat. Ohne Nebenkosten.

Wer in die Wohnung einziehen will, muss also nicht nur viel Geld, sondern zudem eine Vorliebe für Bombast, goldfarbenes Dekor, überladene Möbel und jede Menge andere Geschmacklosigkeiten haben. Die BBC veröffentlichte Fotos der Wohnung, die auf der Website eines Maklers zu sehen waren. Das Angebot ist derzeit allerdings nicht mehr abrufbar.

Der Einrichtungsstil vereint die protzige Ästhetik von Hotel-Lobby, Bordell und Zaren-Kitsch. Sie zeigt eindrucksvoll, dass man Geschmack nicht kaufen kann.

Diese Zurschaustellung von Reichtum ist nicht nur deshalb interessant, weil sie einen Blick in die Lebenswirklichkeit von Putins innerem Zirkel erlaubt. Sie führt auch den Nepotismus und die Korruption dieses Systems vor Augen, in dem in kurzer Zeit erheblicher Reichtum zusammengerafft worden ist.

Erst Reinigungskraft, dann Multimillionärin

Das Anti-Korruptionsprojekt des russischen Oppositionellen Alexej Navalny hatte über einen rasanten finanziellen Aufstieg Krivonogikhs berichtet und in Verbindung mit Putin gebracht. Demnach stammt sie aus bescheidenen Verhältnissen und war Putzfrau. Seit den späten 90er Jahren sei sie in den Besitz mehrerer Luxus-Appartements und einer Yacht gekommen. Außerdem sollen ihr Anteile einem Geschäftszentrum in St. Petersburg und an einem Ski-Ressort gehören, in dem Putin gerne Freizeit verbringe. Zugeschrieben wird ihr auch ein kleiner Anteil an der Bank Rossiya. Das Finanzinstitut gilt als Bank von Putins Machtzirkel.

Das Navalny-Projekt bezifferte das Vermögen Krivonogikhs auf rund 100 Millionen Dollar. Die Wohnung in St. Petersburg gehört ihr sie 2004, dem Jahr nach der Geburt ihrer Tochter.

Der Wohnkomplex in St. Petersburg wurde der BBC zufolge von einem Unternehmen gebaut, das mit der Rossiya Bank in Verbindung steht. In der Anlage gibt es 21 Wohnungen, die an Mitglieder des engsten Kreises um Putin verkauft wurden, wie es hieß. Darunter der Oligarch und Judo-Freund Arkady Rotenberg und der Eigentümer des russischen Stahlgiganten Severstal, Alexei Mordashov.

Putin hält sein Privatleben so weit wie möglich unter Verschluss. Er war 20 Jahre mit Ljudmila Alexandrowna Putina verheiratet, sie ist die Mutter zweier gemeinsamer Töchter. 2013 kam es zur Scheidung. Krivonogikh und Putin sollen über mehrere Jahre eine Beziehung gehabt haben. Als gegenwärtige Geliebte gilt die Ex-Gymnastik-Sportlerin Alina Kabajewa. Mit der 38-Jährigen soll Putin mehrere Kinder haben.