In Norddeutschland hat ein Mann wohl tagelang eine Frau festgehalten. Zeitweise taucht auf ihrem Instagram-Profil ein Bild auf, das sie vor einer Heizung hockend mit den Händen auf den Rücken zeigt. Auf einem ehemaligen Militärgelände in Kiel kommt es schließlich zum Zugriff.

Nach der Befreiung einer 29-Jährigen durch Spezialkräfte in Kiel in Schleswig-Holstein laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen auf Hochtouren. Der 27 Jahre alte Verdächtige soll voraussichtlich einem Haftrichter wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst stünden jedoch Vernehmungen an.

Am Dienstag hatten Einsatzkräfte stundenlang auf dem Gelände des ehemaligen Marinefliegergeschwaders in Kiel-Holtenau nach der aus Rendsburg stammenden Frau gesucht. Am Abend befreiten Polizisten sie schließlich aus einem Hangargebäude. Im Falle des Mannes erfolgte der Zugriff lautlos, er leistete keine Gegenwehr. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer standen in keiner Beziehung zueinander, kannten sich lediglich weitläufig, sagte der Polizeisprecher.

Spekulationen, wonach es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Ex-Partner der vermissten Rendsburgerin handelt, wiesen die Ermittler auf Nachfrage der "Kieler Nachrichten" ausdrücklich zurück. Der Verdächtige soll vor der Festnahme auf dem Gelände mehrere Stunden observiert worden sein. Dort sollen sich mehr als 100 Gebäude sowie Bunker und unterirdische Anlagen befinden.

Am Sonntag, dem Tag des Verschwindens der Frau, sei auf deren Instagram-Seite vorübergehend ein Foto hochgeladen worden, dass die 29-Jährige vor einer Heizung hockend, mit den Händen auf dem Rücken und mit zugeklebtem Mund zeigte. Inwieweit der in Kiel lebende Tatverdächtige die Frau in den zweieinhalb Tagen körperlich traktierte, ist noch unklar.