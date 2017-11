Panorama

Mitgefühl macht den Unterschied: Sterbende sieht noch einmal das Meer

Es sind die letzten Lebenstage einer Frau in Australien, sie ist schon auf dem Weg ins Hospiz. So gern würde sie noch einmal am Strand stehen, den Geruch des Meeres einatmen, das Rauschen hören. Überraschend erfüllt sich ihr Wunsch.

Krankenwagen bringen Menschen vom Krankenhaus nach Hause oder auch umgekehrt. Manchmal allerdings bringen sie auch Menschen ans Ziel ihrer Träume, und das sogar, wenn denen gar nicht mehr so viel Lebenszeit bleibt.

So hat es eine Krankenwagenbesatzung in Australien gemacht. Eine im Sterben liegende Frau hatte einen letzten Wunsch, sie wollte noch einmal das Meer sehen. Der Rettungswagen sei mit der Sterbenden auf dem Weg zur Palliativstation des örtlichen Krankenhauses gewesen, erklärte der Rettungsdienst auf seiner Facebook-Seite.

Auf der Fahrt habe die Frau gesagt, sie wünsche sich, sie könnte noch einmal an den Strand gehen. Daraufhin habe das Rettungsteam spontan "einen kleinen Umweg zum tollen Strand an der Hervey Bay gemacht, um der Patientin das zu ermöglichen". Die Frau war mit ihrem Mann vor Jahren nach Hervey Bay gezogen und hatte seitdem am Meer gelebt.

Mehr als Medikamente

Auf einem Foto ist das Transportbett der Frau am Strand zu sehen. An ihrer Seite steht ein Sanitäter. "Tränen flossen und die Patientin war sehr glücklich", schrieb der Rettungsdienst auf seiner Facebook-Seite zu dem Foto, das vor dem Ozean an der Hervey Bay im Osten Australiens aufgenommen wurde. "Manchmal geht es nicht um Medikamente, Ausbildung oder fachliches Können - manchmal ist es einfach Mitgefühl, das einen Unterschied macht!" schloss der Bericht.

Der Facebook-Post wurde mehr als 35.000 Mal geliked und über 18.000 Male geteilt. Eine der beteiligten Sanitäter sagte, die überwältigende Reaktion in den sozialen Medien zeige, dass es viele ihrer Berufskollegen gebe, die ähnlich handelten. Anfang des Jahres hatte das Universitätsklinikum im dänischen Aarhus ein Bild gepostet, das einen Patienten zeigte, der auf dem Krankenhausbalkon eine Zigarette raucht und ein Glas Wein trinkt.

Quelle: n-tv.de