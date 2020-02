Indonesisches Reptil in Not

Indonesisches Reptil in Not TV-Star bricht Rettung von Reifen-Krokodil ab

In Indonesien verfängt sich ein Salzwasserkrokodil vor Jahren in einem Reifen. Nach unzähligen gescheiterten Befreiungsversuchen bietet ein australischer Fernsehstar seine Hilfe an. Doch auch er scheitert - zumindest vorerst.

In Indonesien ist das Krokodil-Problem noch immer nicht gelöst: Ein Australier ist mit seinem Versuch gescheitert, ein Reptil von einem Reifen um den Hals zu befreien. Der Fernseh-Tierexperte Matt Wright und ein Kollege waren dazu extra nach Palu auf Sulawesi gereist. Mit Ködern wollten sie das Reptil anlocken und dann mit einer Harpune einfangen. Doch das Salzwasserkrokodil war dafür nicht zu haben.

Mindestens seit 2016 befindet sich das Krokodil in der misslichen Lage. (Foto: imago images/INA Photo Agency)

Das Tier steckt schon länger in Nöten. Erstmals wurde es 2016 mit dem Reifen um den Hals gesehen. Es gab Befürchtungen, das Tier könne ersticken. Bislang waren alle Versuche, es zu retten, vergeblich. Die Krokodilfänger seien nach Australien zurückgekehrt, sagte der örtliche Rettungsteam-Chef Rino Ginting. Sie hätten aber versprochen, im Mai zurückzukommen, falls das Tier bis dahin nicht von dem Reifen befreit ist.

Die Naturschutzbehörde versucht seit Jahren vergeblich, das Tier von dem Reifen zu befreien. Im Januar ging sie deshalb an die Öffentlichkeit und suchte Freiwillige für einen Rettungsversuch. Ende Januar lobte sie dann sogar eine Belohnung aus - kurz darauf zog sie diese wieder zurück, weil sich kein mutiger Freiwilliger meldete.