Grausames Verbrechen in Indien: Eine junge Frau heiratet gegen den Willen ihrer Familie. Für die 19-Jährige ist die Vermählung ihr Todesurteil. Bei einem Besuch überwältigen Bruder und Mutter die Schwangere und schneiden ihr den Kopf ab. Anschließend stellen sie sich der Polizei.

Eine schwangere 19-Jährige in Indien ist von ihrer Mutter und ihrem Bruder geköpft worden. Der Grund: Die beiden seien wütend gewesen, dass sie mit ihrem Studienfreund zunächst durchgebrannt sei und ihn dann gegen den Willen ihrer Familie geheiratet habe, sagte ein Polizeisprecher dem "Indian Express".

Arrangierte Ehen sind in Indien die Regel, eine Hochzeit gilt als Verbindung zweier Familien und nicht nur eines Paares. Das Opfer lebte, wie in Indien für verheiratete Frauen üblich, mit ihrem Mann bei den Schwiegereltern - auf einem Bauernhof in einer ländlichen Gegend im ostindischen Bundesstaat Maharashtra, etwa vier Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt. Ihre 38-jährige Mutter hat sie dort am vergangenen Sonntag nach Polizeiangaben das zweite Mal seit ihrer Hochzeit im Sommer getroffen, der 18-jährige Bruder das erste Mal.

Die im zweiten Monat schwangere Frau hat laut Polizei Tee zubereitet, als ihr Bruder sie von hinten mit einer Sichel angriff und ihre Mutter die Beine ihrer Tochter festhielt. Der Bruder habe sie geköpft und den Kopf darauf nach draußen gebracht und sich damit vor den Nachbarn gebrüstet.

Der Ehemann der Getöteten habe sich im Haus ausgeruht und sei in die Küche geeilt, als er fallendes Geschirr hörte, sagte ein Polizeisprecher dem örtlichen Fernsehsender NDTV. Darauf hätte der Bruder versucht, auch ihn zu töten, aber er habe entkommen können. Mutter und Bruder hätten sich später auf einer Polizeiwache gestellt. Zuvor sollen sie noch Fotos mit dem abgeschlagenen Kopf gemacht haben.