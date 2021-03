Während ein komplettes Reiseverbot wohl an einer rechtlichen Umsetzung scheitert, wird die Testpflicht für Reiserückkehrer noch einmal verschärft. Ein negativer Corona-Test wird vor dem Abflug nach Deutschland Pflicht.

Für alle Reisenden, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen wollen, soll am Freitag vor dem Abflug eine Corona-Testpflicht gelten. Die Betroffenen müssten "vor der Abreise im Ausland dem Beförderer einen Nachweis" vorlegen, heißt es in dem AFP vorliegenden Entwurf für eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der Entwurf befindet sich allerdings noch in der Ressortabstimmung.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sollen die Reisenden die Kosten für die PCR- und Antigen-Tests sowie eine mögliche Quarantäne am Abflugort selbst tragen. Ausnahmen gelten demnach für Pauschalreisende.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will am heutigen Donnerstag mit Vertretern der Luftverkehrsbranche über die geplanten zusätzlichen Corona-Tests etwa für Mallorca-Urlauber beraten. Bei den Beratungen am Nachmittag soll es um die konkrete Ausgestaltung der Tests gehen. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft hatte angekündigt, Reisenden sollten Testangebote gemacht und die Tests vor Abflug kontrolliert werden. Es seien aber noch viele organisatorische und logistische Details ungeklärt.

Das diskutierte generelle Reiseverbot sah Bayerns Ministerpräsident Markus Söder skeptisch. Er habe seine Zweifel, ob dies rechtlich durchsetzbar sei, sagte der CSU-Chef im ZDF.