Donald Trump erhielt seinen Stern auf dem Walk of Fame für die Show "The Apprentice".

Ärger auf dem Walk of Fame

Ärger auf dem Walk of Fame Trumps Stern mit Hakenkreuz beschmutzt

Donald Trumps Stern auf dem Walk of Fame ist vielen ein Dorn im Auge. Schon mehrfach wurde er beschädigt. Nun hat sich wieder jemand an der Auszeichnung zu schaffen gemacht.

Mit einem Hakenkreuz hat ein Mann den Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem Walk of Fame in Hollywood beschmiert. Der 29-Jährige wurde nach Polizeiangaben festgenommen, nachdem ein Passant ihn bei der Tat beobachtet hatte. Demnach benachrichtigte der Augenzeuge die Polizei und verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Beamten. Der 29-Jährige wurde des Vandalismus beschuldigt, das Hakenkreuz schnell entfernt.

Donald Trumps Stern auf dem Walk of Fame wurde beschmutzt. (Foto: AP)

Trump hatte seinen Stern auf dem Walk of Fame 2007 für seine Reality-Show "The Apprentice" erhalten. Der in den Bürgersteig eingelassene Stern wurde bereits mehrfach Ziel von Vandalismus.

Im Oktober 2016, damals war Trump noch Präsidentschaftskandidat, schlug ein als Bauarbeiter verkleideter Mann mit einer Spitzhacke und einem Vorschlaghammer auf den Stern ein - Berichten zufolge aus Protest gegen Trumps Behandlung von Frauen. Er wurde zu drei Jahren Haft auf Bewährung, einer Geldstrafe und Sozialdienst verurteilt.

Im vergangenen Juli zerstörte ein 24-Jähriger den Stern dann ebenfalls mit einer Spitzhacke. Das Urteil gegen den Mann, der sich selbst der Polizei stellte, steht noch aus.