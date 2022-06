Vermisster Achtjähriger in Gully gefunden

Mehr als eine Woche bangen die Angehörigen um den achtjährigen Joe aus Oldenburg. Nun wird das vermisste Kind lebend gefunden - in einem Gully. Und das gerade mal ein paar Hundert Meter von seinem Wohnort entfernt.

Nach mehr als einer Woche ist ein vermisster Achtjähriger in Oldenburg lebend aufgefunden worden. "Der 8-jährige Joe lebt", schrieb die Oldenburger Polizei auf Twitter. Der Junge sei in einem Gully aufgefunden worden. Aktuell werde er in einem Krankenhaus versorgt. Der Fundort befindet sich laut einem Polizeisprecher rund 300 Meter vom Wohnort des Jungen entfernt, berichtet die "Bild"-Zeitung.

"Ein Spaziergänger hatte um 6:22 Uhr in der Oldenburger Kranichstraße Geräusche unter einem Kanaldeckel vernommen und umgehend Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert", teilte die Polizei am Samstag mit. Die Einsatzkräfte fanden Joe demnach "äußerlich unverletzt" und brachten ihn in ein Oldenburger Krankenhaus.

Der geistig behinderte Junge war zuvor am Freitag vor einer Woche (17.6.) zum letzten Mal gesehen worden. Am Donnerstag hatte die Polizei von Hinweisen gesprochen, dass Joe Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Zusätzlich zu der Sonderorganisation, die die Suche organisiert, war eine Mordkommission gebildet worden.