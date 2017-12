Panorama

Tödliches Feuer in Saarbrücken: Vier Menschen sterben bei Hochhausbrand

Am frühen Nachmittag bricht in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken ein Feuer aus. Mindestens vier Menschen kommen in den Flammen ums Leben. Eine Person verletzt sich lebensgefährlich, als sie vom Dach des Gebäudes springt.

In Saarbrücken hat es ein tödliches Feuer in einem mehrstöckigen Wohnhaus gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es mindestens vier Tote. Eine Person verletzte sich lebensgefährlich, als sie vom Dach des Gebäudes sprang, bevor die Retter eintrafen. 19 weitere Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Der Brand brach der Polizei zufolge gegen 13.30 Uhr vermutlich im ersten oder zweiten Obergeschoss des Hauses aus. Die Flammen hätten sich rasch bis zur dritten Etage ausgebreitet, erklärte ein Sprecher. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Der Grund für das Feuer steht noch nicht fest. Ermittler versuchen sich ein Bild von der Lage zu machen.

Laut Polizei handelt es sich bei vielen Apartments in dem Haus um Sozialwohnungen. Mit Drehleitern habe die Feuerwehr mehrere Menschen von zwei Seiten des Gebäudes aus retten können. Nach Angaben der "Saarbrücker Zeitung" sind in dem Haus insgesamt 57 Bewohner gemeldet.

Quelle: n-tv.de