Züge in NRW rollen wieder, Stillstand im Südosten

Sturm zieht über Deutschland Züge in NRW rollen wieder, Stillstand im Südosten

In NRW ging zeitweise nichts mehr im Fernverkehr.

In Nordrhein-Westfalen nimmt die Bahn den Fernverkehr wieder auf. Nun tobt der Sturm weiter östlich: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird der Bahnverkehr eingestellt. In der Nähe von Kiel richtet ein Wirbelsturm schwere Schäden an.

Der erste starke Herbststurm hat in Deutschland Verzögerungen und Ausfälle im Bahnverkehr verursacht. Nachdem der Fernverkehr wegen Sturmschäden in Nordrhein-Westfalen am Morgen komplett eingestellt worden war, rollen seit dem Mittag auf einigen Strecken wieder erste Fernzüge.

Da der Sturm von West nach Ost zieht, sind jetzt Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt betroffen - dort wurde der Bahnverkehr mittlerweile eingestellt. Zunächst war die Höchstgeschwindigkeit auf allen Strecken in Thüringen auf 80 Kilometer pro Stunde gesenkt worden.

ICE-Strecke nach Wuppertal noch nicht befahrbar

Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilte, werde der Zugverkehr in NRW auf ersten Strecken nach und nach wieder aufgenommen. Es komme jedoch weiter zu Ausfällen und Verspätungen in weiten Teilen Deutschlands. Wie lange die Behinderungen andauerten, sei noch nicht abzusehen.

So dauern die Aufräumarbeiten auf der Strecke Düsseldorf und Köln weiter an, auch sei die ICE-Strecke nach Wuppertal noch nicht befahrbar, sagte ein Sprecher. Der Sturm hatte seit der Nacht Äste und Bäume auf Gleise oder in Oberleitungen geweht.

Die Bahn riet, sich vor Fahrtantritt zu informieren. Wer seine für diesen Donnerstag geplante Reise verschieben wolle, könne bereits gebuchte Fernverkehrstickets eine Woche bis nach Störungsende flexibel nutzen.

Wirbelsturm in der Nähe von Kiel

In der Stadt Schwentinental bei Kiel richtete ein Wirbelsturm am Morgen schwere Schäden an. Feuerwehr-Einsatzleiter Kai Lässig berichtete, er habe den Rüssel des Wirbelsturms selbst gesehen. Der Sturm habe im Ort eine "Schneise der Verwüstung" auf etwa 100 Metern Breite hinterlassen. Mehrere Häuser seien schwer beschädigt worden. Bäume seien umgestürzt und hätten Autos unter sich begraben.

Ob der Deutsche Wetterdienst den Sturm als Tornado einstuft, werde geprüft, wenn Meldungen dazu eingegangen seien, sagte ein Sprecher. Lässig sagte, Verletzte habe es nicht gegeben. Der Sturm sei gegen 7.30 Uhr aus Richtung Kiel durch den Ort gezogen. Er habe unter anderem Gartenhäuser, Wintergärten und Gewächshäuser zerstört.

Auf der Mosel bei Koblenz wurde ein Passagierschiff durch eine starke Böe gegen einen Brückenpfeiler gedrückt und beschädigt. Auch die Brücke wurde in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei in der rheinland-pfälzischen Stadt mitteilte. Das Schiff konnte demnach aber weiterfahren, von Verletzten wurde nichts berichtet.