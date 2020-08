In Herbertingen in Baden-Württemberg stößt ein Lkw an einem Bahnübergang mit einem Zug zusammen. Elf Menschen werden verletzt. Grund für den Unfall könnten Bauarbeiten sein.

An einem Bahnübergang in Herbertingen im Kreis Ravensburg ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 8.20 Uhr kollidierte ein Lkw an einem Bahnübergang mit einem Regionalexpress, der aus Richtung Ulm kam. Laut Polizei fuhr der Zug vor dem Aufprall noch etwa 80 km/h.

Bei dem Unfall wurden elf Menschen verletzt. Die Strecke zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ist bis auf Weiteres gesperrt.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. An dem Bahnübergang befindet sich zurzeit eine Baustelle. Das Schließen der Schranken wird deshalb dort manuell durchgeführt. Warum die Schranken zu dem Zeitpunkt offen waren, ermittelt nun die Bundespolizei Konstanz.