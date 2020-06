Zwei Frauen in Kärnten getötet

Ein Polizist sichert den abgesperrten Tatort in Drobollach.

Am Morgen wird eine 56-jährige Frau im österreichischen Drobollach aus einem Auto heraus erschossen - wenig später entdeckt die Polizei in einem Nachbarort eine weitere Frauenleiche. Eine Großfahndung nach dem Täter wird am Mittag abgebrochen. Medien berichten, er habe Selbstmord begangen.

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Frauen im österreichischen Kärnten ermittelt die Polizei die Hintergründe der Taten. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Das Motiv ist unklar. Eine zunächst eingeleitete Großfahndung nach dem Täter wurde am Mittag eingestellt, berichtet der ORF.

Die Fahndung war eingeleitet worden, nachdem am Morgen gegen 8:45 Uhr eine 56-Jährige in Drobollach von einem weißen Fahrzeug aus auf offener Straße erschossen worden war. Kurz zuvor wurde demnach im nahe gelegenen Ort Wernberg eine 62-jährige Frau getötet. Sie soll mit einer Axt erschlagen worden sein.

Österreichische Medien berichten, der Täter habe in Tarvis knapp hinter der österreichisch-italienischen Grenze Selbstmord begangen. Das bestätigte die Polizei aber bisher ebenso wenig wie Angaben, wonach ein Kind Zeuge des Mordes an der 56-Jährigen geworden ist. Es soll unverletzt geblieben sein.

Nach ORF-Informationen soll es sich bei dem ersten Mordopfer um die Ehefrau eines ehemaligen Polizisten handeln. In welchem Verhältnis die beiden Frauen zueinander und zu dem Täter standen, ist aber bisher ungeklärt.