Zwei Leichen in Essener See entdeckt

Suche nach vermisster Seniorin Zwei Leichen in Essener See entdeckt

Am Baldeneysee in Essen gibt es einen Badestrand. Wo die Leichen gefunden wurden, ist noch nicht bekannt.

Eigentlich suchen Polizei und Feuerwehr am Morgen nach einer vermissten Frau, als sie am Baldeneysee in Essen einen grausigen Fund machen. Sie stoßen auf zwei Tote. Über deren Identität und die Umstände, unter denen sie starben, ist bislang nichts bekannt.

Bei der Suche nach einer vermissten Seniorin haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zwei Leichen am Baldeneysee in Essen entdeckt. Ob die beiden Personen eines natürlich Todes oder durch Gewalt starben, ist nach Aussage einer Polizeisprecherin bislang unklar. Auch zur Identität der Toten machte sie keine Angaben.

Polizei und Feuerwehr waren am frühen Morgen eigentlich im Einsatz, um nach einer als vermisst gemeldeten Rentnerin zu suchen. Dabei sei auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Ob der Fund mit dem Vermisstenfall zusammenhängt, ist laut Polizei aber ebenfalls unklar.