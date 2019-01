Unglück in Brandenburg

Unglück in Brandenburg Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz

Gegen 11 Uhr startet ein Motorflugzeug in Strausberg in der Nähe von Berlin. Kurze Zeit später zerschellt der Flieger auf einem Feld in Brandenburg. Zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Zur Unglücksursache ist noch nichts bekannt.

Beim Absturz eines Motorflugzeugs sind in Brandenburg zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stürzte das Leichtflugzeug am Mittag nahe der Gemeinde Oberbarnim im Landkreis Märkisch-Oderland ab.

Der Flieger war gegen 11 Uhr in Strausberg gestartet. Später stürzte er auf ein Feld in der Nähe von Prötzel. Prötzel ist ein kleiner Ort mit etwa 1000 Einwohnern. Er liegt rund 50 Kilometer von Berlin entfernt. Auf Bildern ist zu sehen, dass der Flieger in mehrere Teile zerbrochen ist. Zur Unglücksursache ist noch nichts bekannt.

Prötzel liegt wiederum nur rund zwölf Kilometer von Strausberg entfernt. Der Flieger hat sich vor dem Unfall demnach nicht lange in der Luft befunden.