Im russischen Kasan kommt es zu einem Massaker an einer Schule. Zwei Angreifer eröffnen das Feuer auf Kinder und Lehrkräfte. Elf Menschen sterben. Über das Motiv für die Tat gibt es bislang keine Informationen.

Bei einem Angriff auf eine Schule in der russischen Großstadt Kasan sind elf Menschen getötet worden. Zwei russische Staatsagenturen berichten übereinstimmend von mindestens acht getöteten Schulkindern und einer Lehrkraft. Mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden - darunter mehrheitlich Kinder. Den Berichten zufolge handelt es sich um zwei Schützen. Einen Verdächtigen konnte die Polizei festnehmen.

Der zweite Täter befand sich offenbar zunächst noch im Schulgebäude, als es von Spezialkräften gestürmt wurde. Er soll von der Polizei erschossen worden sein. Laut den russischen Agenturen Tass und Ria Novosti handelt es sich bei dem festgenommenen Verdächtigen um einen 19-jährigen Teenager. Er soll einen Waffenschein besitzen.

Die Schüler wurden kurz nach Beginn des Angriffs aus der Schule gebracht - unter anderem in einen benachbarten Kindergarten. Auf Videoaufnahmen von Zeugen ist zu sehen, wie Schülerinnen und Schüler mithilfe von Leitern aus den Fenstern der oberen Stockwerke steigen. Einige sollen Medienberichten zufolge in Panik aus den Fenstern gesprungen sein.

Weitere Aufnahmen zeigen, wie Rettungswagen und Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Sirene zu der Schule rasen. Auch eine Explosion soll demnach zu hören gewesen sein. Auf Videoaufnahmen von Anwohnern, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist Rauch zu sehen, der aus dem Gebäude dringt. Auch mehrere Schüsse sind deutlich zu hören.

Zahlreiche Menschen hatten sich zunächst vor dem Gebäude versammelt, um die Lage zu beobachten. Inzwischen wurde die Schule weiträumig abgesperrt. Über das Motiv für die Tat ist bislang nichts bekannt. Unbestätigten Berichten zufolge soll einer der beiden Schützen seine Pläne am Morgen auf seinem Telegram-Kanal angekündigt haben.

Kasan liegt etwa 720 Kilometer östlich von Moskau. In Russland hatte der Schulunterricht erst am Dienstag nach mehr als einwöchigen Ferien wieder begonnen. Die tatarischen Behörden kündigten an, die Sicherheitsvorkehrungen an den anderen Schulen der Stadt zu verschärfen. Der tatarische Präsident Rustam Minnichankow machte sich Agenturberichten zufolge am Angriffsort ein Bild von der Lage.