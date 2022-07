Eine neue Parlamentskommission in der Ukraine soll den Einsatz westlicher Waffen kontrollieren. Es gebe keine Vorwürfe über einen Missbrauch der Waffen aus dem Westen, betont Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Aber um alle Manipulationen russischer Propagandisten und derer, die ihnen in der Ukraine oder anderswo helfen, zu beseitigen, wird ein solches zusätzliches parlamentarisches Kontrollinstrument eingerichtet", sagt er.

+++ 00:40 Putin droht mit weiterer Drosselung der Gaslieferungen +++

Russlands Präsident Wladimir Putin warnt vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagt der Kremlchef am Rande eines Treffens in Teheran der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Gleichzeitig verweist er auf Nord Stream 2, die Pipeline, deren Inbetriebnahme nach Russlands Überfall auf die Ukraine abgeblasen worden ist: "Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen", so Putin. Mehr dazu hier.

+++ 00:19 Irans geistliches Oberhaupt: "Zusammenarbeit mit Russland kommt beiden Ländern sehr zugute" +++

+++ 23:29 Putin: Gazprom wird Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen +++

Der russische Gaskonzern Gazprom wird laut Russlands Präsident Wladimir Putin seine Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen. "Gazprom hat seine Verpflichtungen erfüllt, erfüllt sie jetzt und wird sie auch in Zukunft erfüllen", sagt Putin nach einem Gipfeltreffen mit der Türkei und dem Iran in Teheran. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und der westlichen Sanktionen hatte Gazprom die Lieferungen nach Europa zuletzt bedeutend reduziert.

+++ 22:18 Melnyk findet Kretschmers Äußerungen "ekelerregend" +++

Mit den Worten "Wir müssen dafür eintreten, dass dieser Krieg eingefroren wird " hatte der sächsische Ministerpräsidenten Michael Kretschmer heute eine Vermittlerrolle Deutschlands im Krieg Russlands gegen die Ukraine gefordert und dabei auch in Frage gestellt, ob die Haltung, nie wieder Rohstoffe von Russland zu beziehen, für Waffenstillstandsverhandlungen sachdienlich sei. Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, äußert nun scharfe Kritik an Kretschmers Äußerungen. "Die Ukrainer treten dafür ein, dass Sie Ihren Kopf in ein Tiefkühlregal stecken, um Ihre heißen Russland-Fantasien einzufrieren. Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend", schreibt Melnyk auf Twitter.

+++ 21:55 USA setzen Russland auf Schwarze Liste wegen Menschenhandel +++

Die USA setzen Russland auf eine Schwarze Liste mit Ländern, die in Menschenhandel und Zwangsarbeit verwickelt sind. Die Liste ist Teil eines Berichts des US-Außenministeriums. Der Regierung in Moskau wird darin auch vorgeworfen, Kindersoldaten zu rekrutieren und Kinder nach Russland zu verschleppen. Millionen von Ukrainern seien wegen des russischen Angriffs auf der Flucht, weshalb sie anfällig für Ausbeutung seien, heißt es in dem Bericht weiter.

+++ 21:17 Hohe Energiepreise: Polnische Regierung plant Einmalzahlung für Kohleofen-Besitzer +++

Wegen steigender Energiepreise plant die polnische Regierung einen einmaligen Zuschuss von 3000 Zloty (630 Euro) für jeden Haushalt mit Steinkohleheizung. Das sagte Umweltministerin Anna Moskwa nach einer Regierungssitzung in Warschau, wie die Agentur PAP meldete. Das Projekt der Kohlezulage war erst am Vorabend vorgestellt worden. Die nationalkonservative Regierung änderte damit ihren erst wenige Tage alten Plan, wie sie der Energieknappheit nach dem Importstopp für russische Kohle abhelfen will. In der europäischen Energiekrise, ausgelöst durch Russlands Angriff auf die Ukraine, ist Polen anders als Deutschland wenig anfällig bei der Gasversorgung; schwieriger ist es mit dem Hauptenergieträger Kohle. Hunderttausende Polen heizen mit Steinkohle. Der einmalige Zuschuss solle Haushalte entlasten, die am meisten unter Energiearmut leiden, hieß es in dem Entwurf. Vorher hatte die Regierung versucht, den Steinkohlepreis für Privatverbraucher auf knapp 1000 Zloty je Tonne zu deckeln. Dabei spielten aber die Kohleversorger nicht mit, weil die Höhe der jeweiligen staatlichen Zuschüsse unsicher war. Am neuen Modell wird kritisiert, dass die Entlastung weniger stark ausfällt als bei dem Festpreis.

+++ 20:43 Irans Religionsführer Chamenei beschwört Zusammenarbeit mit Russland +++

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, ruft nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur dauerhaften engen Zusammenarbeit mit Russland auf. Dies käme "beiden Ländern sehr zugute", erklärt Chamenei auf seiner Website. "Es gibt viele Abkommen zwischen beiden Ländern, auch zu Öl und Gas, die gänzlich umgesetzt werden müssen." Er hob hervor, dass beide Länder vom Westen mit Sanktionen belegt seien. Bei seinem Treffen mit Putin hatte Chamenei dem Westen erneut Vorwürfe wegen der NATO-Osterweiterung gemacht. Hätte Russland nicht die Initiative im Angriffskrieg gegen die Ukraine ergriffen, wäre es zu einem anderen Konflikt gekommen, so Chamenei.

+++ 20:17 EU will Sberbank auf Sanktionsliste nehmen +++

Die Europäische Union will Russlands größte Bank und den Chef des Zink- und Kupferkonzerns UMMC auf ihre Sanktionsliste nehmen. Sie wirft der Sberbank und dem UMMC-Chef Andrej Kosizyn vor, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen, wie aus einem Reuters vorliegenden Entwurfsdokument hervorgeht. Für die Bank hätte der Schritt weitreichende Konsequenzen: Die Behörden würden in diesem Fall das Vermögen der Bank im Westen einfrieren und alle Transaktionen mit Ausnahme von Zahlungen für Lebensmittel- und Düngerlieferungen stoppen, sagte ein EU-Insider. Die EU hat den Zugang der Sberbank zum internationalen Zahlungssystem SWIFT bereits gesperrt und damit die Geschäfte des russischen Geldhauses eingeschränkt.

