Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat seine Nobelpreis-Medaille für 103,5 Millionen US-Dollar (98,4 Mio. Euro) versteigert. Der bei der Auktion in New York erzielte Erlös soll geflüchteten ukrainischen Kindern zugutekommen. Den Zuschlag für die Medaille sichert sich ein bisher anonym gebliebener Bieter per Telefon. Der Erlös der Versteigerung geht nach Angaben des Auktionshauses Heritage Auctions an das Hilfsprogramm für geflüchtete ukrainische Kinder des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Muratow ist der Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". Ende März musste sie ihr Erscheinen einstellen, nachdem sie von den Behörden wegen ihrer Berichterstattung über die russische Invasion in der Ukraine mehrfach verwarnt worden war.

+++ 02:24 Selenskyj: Ukraine gehört bereits zu Europas Werteraum +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigt kurz vor der Entscheidung über einen EU-Beitrittskandidatenstatus des Landes, dass die Ukraine seiner Meinung nach bereits zu Europa gehört. Das von Russland attackierte Land beweise jeden Tag, dass es schon Teil eines vereinten europäischen Werteraums sei, sagt Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht. Russland sei sehr nervös wegen der Bestrebungen der Ukraine, der EU beizutreten. Gegen den Beschuss und "brutale" Angriffe im Osten und Süden der Ukraine könne man nur auf dem Schlachtfeld vorgehen, sagte Selenskyj.

+++ 01:38 Aiwanger fordert Ausrufung der Gas-Notfallstufe +++

Der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger fordert die Bundesregierung auf, die letzte Eskalationsstufe des Notfallplans Gas auszurufen. "Das Prinzip Hoffnung reicht nicht mehr aus, wir brauchen jetzt die Notfallstufe des Energiesicherungsgesetzes", sagt der Politiker der Freien Wähler laut einer Mitteilung des bayerischen Wirtschaftsministeriums. "Das würde der Bundesregierung deutlich mehr Möglichkeiten geben, politisch in die kritische Versorgungslage einzugreifen." Für den Fall eines russischen Gas-Lieferstopps sorgt der Notfallplan Gas vor, der drei Stufen hat. Die erste, die Frühwarnstufe, wurde von der Bundesregierung bereits ausgerufen. In der letzten, der Notfallstufe, müsste der Staat einschreiten. Möglich wäre dann die Abschaltung von Industriekunden. Private Haushalte dagegen sind geschützt.

+++ 01:05 Mehr als 200.000 Geflüchtete in Deutschland auf Jobsuche +++

Von den vor dem Krieg nach Deutschland geflohenen rund 800.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich bislang mehr als 200.000 in Jobcentern angemeldet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus einer Anfrage an die Bundesagentur für Arbeit (BA). Demnach gebe es in Bayern mit gut 42.000 Geflüchteten die meisten Registrierungen. Es folgten Nordrhein-Westfalen (32.000) und Baden-Württemberg (27.000). In Berlin hätten sich knapp 13.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in einem Jobcenter gemeldet, um Arbeit zu finden. Die Angaben schließen alle Personen ab 15 Jahren ein.

+++ 00:17 Ukraine meldet weitere Tote und Verletzte im Osten des Landes +++

Im Osten des Landes beklagt die Ukraine weitere zivile Todesopfer beklagt. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilt Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram mit, zwei weitere wurden demnach verletzt. Auch der Beschuss auf die ostukrainische Großstadt Charkiw hält an. Dort seien am Montag ebenfalls drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden, schreibt Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. In der Region Sumy soll nach Angaben des dortigen Gouverneurs, Dmytro Schywyzkyj, eine Zivilperson getötet und eine weitere verletzt worden sein. Auch in Odessa soll es nach Raketenangriffen mehrere Verletzte gegeben haben.

+++ 23:28 Russische Krim-Behörden: Drei Verletzte nach Angriff auf Ölplattformen +++

Bei den Angriffen von ukrainischen Streitkräften auf drei Ölförderplattformen vor der Küste der Halbinsel Krim sollen nach Angaben der russischen Behörden drei Menschen verletzt worden sein. Sieben würden noch vermisst, erklärt der von Moskau eingesetzte Gouverneur, Sergej Aksjonow, im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatte er die Zahl der Verletzten im russischen Fernsehen mit fünf angegeben. Laut Aksjonow wurden insgesamt 94 Menschen von den Plattformen in Sicherheit gebracht. Die Suche nach den Vermissten werde fortgesetzt.

+++ 22:39 Zehntausende Georgier demonstrieren für baldige EU-Mitgliedschaft +++

In der georgischen Hauptstadt Tiflis demonstrieren Zehntausende Menschen für eine baldige EU-Mitgliedschaft des Landes. Die rund 60.000 Teilnehmer der Kundgebung schwenken bei dem "Marsch für Europa" EU-Flaggen. Die Europäische Kommission hat am vergangenen Freitag empfohlen, der Ukraine und dem Nachbarland Moldau den EU-Kandidatenstatus zu verleihen. Für Georgien empfahl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lediglich eine "europäische Perspektive". Initiatoren der Demonstration in Tiflis waren die führenden demokratischen Gruppen. Sie werden aber von allen Oppositionsparteien dabei unterstützt, das "Bekenntnis des georgischen Volkes zu ihrer europäischen Wahl und ihren westlichen Werten zu demonstrieren".

+++ 22:10 Mehrere Länder drängen auf siebtes EU-Sanktionspaket gegen Russland +++

Mehrere EU-Staaten fordern weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus sowie das Bekenntnis der Union zu mehr militärischer Hilfe für die Ukraine. Diplomaten berichteten am Rande des Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg, vor allem die nordischen und osteuropäischen Länder dringten darauf, dass die EU-Kommission mit den Arbeiten an einem siebten Sanktionspaket beginne. Dieser Ansicht seien etwa ein Drittel der 27 Mitgliedstaaten. Deutschland und andere seien dagegen der Ansicht, die bestehenden Sanktionen zunächst lückenlos umzusetzen und bestehende Schlupflöcher zu schließen.

+++ 21:40 Stoltenberg gibt sich zuversichtlich, was Haltung der Türkei zu NATO-Beitritten angeht +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Beratungen zwischen der Türkei, Schweden und Finnland am Sitz des Militärbündnisses als "konstruktiv" bezeichnet. Die Gespräche über den geplanten NATO-Beitritt der beiden skandinavischen Länder würden fortgesetzt, erklärt Stoltenberg. Das NATO-Mitglied Türkei habe "legitime Sicherheitsbedenken in Bezug auf den Terrorismus, auf die wir reagieren müssen." Er freue sich darauf, "so bald wie möglich eine Lösung zu finden".

+++ 21:05 Melnyk: "Die Ukrainer fühlen sich in Deutschland sehr wohl" +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat auf einem Solidaritätskonzert für sein Land in Berlin betont, dass seine Landsleute sich in Deutschland gut aufgehoben fühlen. "Die Ukrainer fühlen sich in Deutschland sehr wohl", zitiert ntv.de-Reporter Philipp Sandmann via Twitter den Politiker, der vor rund einer Woche mit gegensätzlichen Aussagen auch Kritik auf sich gezogen hatte. Melnyk selbst teilte vor Beginn des Konzerts Bilder und rief dazu auf, das Konzert zu besuchen und sein Land in Hinsicht auf seine EU-Perspektive zu unterstützen.

+++ 20:50 Munz: Streit um Kaliningrad "ist hochexplosiver Moment" +++

Russland bezeichnet das von Litauen verhängte Transitverbot für bestimmte Waren nach Kaliningrad als illegal. Der Streit um die russische Enklave ist hochbrisant, wie ntv-Moskau-Korrespondent Rainer Munz berichet.

+++ 20:16 Russland will Genfer Konventionen bei gefangenen US-Kämpfern nicht anwenden +++

Die russische Regierung wirft zwei in der Ukraine gefangengenommenen US-Bürgern einem Medienbericht zufolge illegale Aktivitäten vor. Die beiden Männer seien Söldner und müssten die Verantwortung für ihre Verbrechen übernehmen, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den Regierungssprecher Dmitri Peskow. Die Genfer Konventionen seien auf sie nicht anwendbar.

+++ 19:43 EU will nach russischer Kritik Leitlinien zu Sanktionen überprüfen +++

Die EU hat nach russischer Kritik an Beschränkungen des Bahntransits zwischen der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland eine Überprüfung von Leitlinien zu Sanktionen zugesichert. Vorsorglich werde man die rechtlichen Aspekte der Leitlinien zu Import- und Exportbeschränkungen für bestimmte Produkte noch einmal überprüfen, kündigt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg an. Der Kreml hatte zuvor von Litauen ausgehende Beschränkungen des Bahntransits zwischen Kaliningrad und dem russischen Kernland als "illegal" kritisiert.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.