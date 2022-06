Unionsfraktionsvize Jens Spahn kritisiert die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Einsparung des Gasverbrauchs als zu spät und unzureichend. "Es ist richtig, dass Robert Habeck diesen Schritt geht, über seinen Schatten springt. Nur - er geht ihn zu spät", sagt der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin. Die Bundesregierung sei offenkundig nicht gut vorbereitet. "Hätten wir im März schon begonnen, mehr Kohlekraftwerke, weniger Gaskraftwerke laufen zu lassen, dann wären die Speicher jetzt vielleicht schon zehn Prozent voller." Habeck geht aus Sicht von Spahn zudem nur den halben Weg, da er Kernkraftwerke nicht länger laufen lasse. Er verstehe nicht, dass der grüne Klimaminister lieber Kohlekraftwerke länger und mehr laufen lasse als CO2-neutrale Kernkraftwerke, so Spahn. Mit Blick auf Widerstand auch von Betreibern der Kernkraftwerke angesichts hoher Hürden sagt der Fraktionsvize im Bundestag, Energieversorger hätten daran keine Freude, weil es zusätzlichen Aufwand bedeute. "Aber wir sind in einer echten Notlage", so Spahn. Bevor Bürger zum Frieren aufgefordert würden, sollte die Politik alle anderen Alternativen prüfen.

+++ 08:20 Russische Luftwaffe unterstützt laut Briten Angriffe nicht ausreichend +++

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums konzentrieren sich die russischen Luftangriffe weiterhin auf das Zentrum des Donbass. Dennoch sollen die Luftschläge schwächer als benötigt ausfallen. Die Experten halten dies für einen der wichtigsten Faktoren für das nur langsame Vorankommen der russischen Streitkräfte. Das Risiko würde minimiert und vor allem Angriffe tief hinter den feindlichen Linien vermieden. Russland verfüge zwar über moderne Kampfjets, sagen die Offiziellen, die Ausbildung der Piloten hinke dem jedoch massiv hinterher. Dabei sei es in den letzten Jahren vorrangig darum gegangen, Vorgesetzte zu beeindrucken. Zudem habe der Fokus in Russland hauptsächlich auf dem Heer und auf der Entwicklung und Produktion von Raketen gelegen.

+++ 07:59 Ein Verletzter durch ukrainischen Beschuss in Region Brjansk +++

In der westrussischen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine wird ein Mann nach offiziellen Angaben durch Artilleriebeschuss verletzt. "Heute morgen wurde die Ortschaft Susemka durch die ukrainischen Streitkräfte beschossen", teilt der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, in seinem Telegram-Kanal mit. Eine Person sei dabei "zu Schaden gekommen", mehrere "Objekte" werden beschädigt. Bei dem Verletzten soll es sich um einen Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers handeln. Er wird demnach durch Splitter leicht verletzt. Beschädigt werden ein Einfamilien- und zwei Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus ist die Stromversorgung der Ortschaft teilweise lahmgelegt.

+++ 07:32 Erste Truppentransporter aus Australien auf dem Weg in die Ukraine +++

Australien schickt nach Angaben des Verteidigungsministeriums die ersten 4 der 14 zugesagten gepanzerten Mannschaftstransportwagen des Typs M113AS4 an die Ukraine. Sie seien vergangene Woche in Queensland in ein ukrainisches Flugzeug verladen worden, erklärt Verteidigungsminister Richard Marles. "Australien steht an der Seite der Ukraine und fordert Russland erneut auf, seine unprovozierte, ungerechte und illegale Invasion der Ukraine einzustellen." Die Kampffahrzeuge seien Teil der mehr als 285 Millionen australische Dollar umfassenden Hilfe.

+++ 07:11 RWE-Chef rechnet mit jahrelang hohen Energiepreisen +++

Der Vorstandschef des Essener Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, rechnet nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine noch jahrelang mit hohen Gas- und Strompreisen. "Es wird vermutlich drei bis fünf Jahre dauern", sagt der Manager der "Süddeutschen Zeitung" zu den Energie-Engpässen in Deutschland. "Denn es braucht Zeit, bis neue Kapazitäten geschaffen sind und andere Staaten zusätzliche Energie liefern können." Krebber begrüßt die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Kohlekraftwerke wieder hochzufahren, um dadurch Erdgas zu sparen. "Überall, wo man auf andere Energieträger umstellen kann, sollte das erfolgen." Die Drosselung von Gaslieferungen aus Russland wirke sich bereits aus. "Auch wir bekommen deutlich weniger als die vereinbarten Mengen", so der RWE-Chef. Der Konzern, der Gas- und Kohlekraftwerke in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden betreibt, müsse den Brennstoff nun "zu deutlich höheren und weiter steigenden Preisen kaufen".

+++ 06:55 Streit spitzt sich zu: Kasachstan soll russische Kohletransporte blockieren +++

Die ukrainische Nachrichtenagentur berichtet, dass die Spannungen zwischen Russland und Kasachstan zunehmen. Nachdem Russland sich weigert, kasachischen Öl von Noworossijsk aus zu exportieren, reagiert nun Kasachstan mit der Blockade russischer Kohletransporte. Demnach sollen 1700 Wagons mit Kohle sich auf kasachischem Territorium befinden, die aktuell nicht weitertransportiert würden. Ausgangspunkt des Zwists war eine Distanzierung des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew vom Angriff Russlands auf die Ukraine auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.

+++ 06:36 Habeck will Gasverbrauch senken: Mittelstand fühlt sich bedroht +++

Die mittelständische Wirtschaft kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Senken des Gasverbrauchs. "Angesichts der reduzierten russischen Gaslieferungen macht sich im Mittelstand zunehmend die Sorge breit, bei der Energieversorgung zwischen den warmen Wohnzimmern von Privatverbrauchern und dem Rohstoffbedarf der Großindustrie den Kürzeren zu ziehen", sagt Markus Jerger, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Mittelständischen Wirtschaft (BVMW), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Habecks Planungen, Gas über Auktionen zu verteilen, seien für den Mittelstand "keine wirklich beruhigenden Aussichten", kritisiert Jerger: "Die kleinen und mittleren Unternehmen werden beim Bieten mit der zahlungskräftigen Großindustrie nicht mithalten können. Die Bundesregierung muss aufpassen - noch eine Versorgungskrise nach Corona und den Höchstpreisen für Energie, und im Mittelstand gehen langsam die Lichter aus."

+++ 06:19 Militärexperten: Moskau behindert sich mit "militärischer Spezialoperation" selbst +++

Russlands Überlegenheit bei der Artilleriebewaffnung reicht Militärexperten zufolge nicht für die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine aus. "Russlands konzentrierte Artilleriekapazität gepaart mit wohl geschwächten Infanterieeinheiten bleibt unzureichend, um russische Fortschritte in Sjewjerodonezk zu erzielen", heißt es in der jüngsten Analyse des Institute for the Study of the War (ISW) vom Sonntagabend. Russische Truppen kämpften zwar weiter um die Kontrolle der Stadt, hätten aber wenig Fortschritte am Sonntag gemacht. Russland dürfte den Experten zufolge weiter versuchen, die ehemalige Großstadt einzukesseln und die dort verbliebenen ukrainischen Kräfte, die sich weitgehend im Chemiewerk Azot verschanzt haben, vom Nachschub abzuriegeln. Nach Einschätzung des ISW behindert Moskau den Erfolg seiner Invasion selbst dadurch, dass es immer noch von einer "militärischen Spezialoperation" statt von einem Krieg spricht. Das hindere Russland an einer Mobilmachung, um weitere Kräfte zu generieren. Zudem fehle so dem Kreml die rechtliche Handhabe, um Soldaten zu bestrafen, die sich einem Einsatz verweigerten.

+++ 05:55 von der Leyen glaubt fest an EU-Kandidatenstatus der Ukraine +++

Kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel äußert sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen überzeugt, dass die Ukraine den Kandidatenstatus bekommen wird. "Ich gehe fest davon aus, dass wir einen positiven Bescheid kriegen, Unterstützung kriegen, die Weichen sind jetzt gestellt", sagt von der Leyen am Sonntagabend in der ARD-Talksendung "Anne Will". "Natürlich ist das eine historische Entscheidung, die auch der Europäische Rat jetzt treffen muss, aber die Vorbereitungen sind gut", sagt sie und fügt hinzu: "Ich bin zuversichtlich." Die EU-Kommission spricht sich am Freitag dafür aus, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für einen Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Am kommenden Donnerstag und Freitag beraten die 27 EU-Staaten in Brüssel über diese Empfehlung - und auch über den Beitrittsantrag Georgiens, das aus Sicht der EU-Kommission für den Status erst noch Auflagen erfüllen muss.

+++ 05:29 Entwicklungsministerin Schulze: "Hungerkrise wird uns Jahre herausfordern" +++

Entwicklungsministerin Svenja Schulze will Entwicklungsländer langfristig unabhängiger von Getreideimporten machen. "Diese Hungerkrise ist nicht in ein paar Wochen vorbei, sondern wird uns Jahre herausfordern", sagt die SPD-Politikerin der "Welt". Zunächst müsse nun schnelle Hilfe für Länder organisiert werden, die schon unter den Folgen ausbleibender Lieferungen aus Russland und der Ukraine litten. "Auf Dauer aber hilft es nur, dass die betroffenen Länder wieder in die Lage versetzt werden, mehr selbst zu produzieren, und zwar klimaangepasst und nachhaltig." Bislang würden sich viele Länder auf einzelne Lieferanten verlassen und neben Weizen, Mais und Reis zu wenig auf Vielfalt setzen. Das räche sich nun. Auf dem bevorstehenden G7-Gipfel im bayerischen Elmau will Schulze entsprechende Maßnahmen auf den Weg bringen.

+++ 04:38 Gesperrtes Oligarchen-Vermögen in der EU seit April fast verdoppelt +++

Russische Oligarchen und Einrichtungen haben infolge der europäischen Sanktionen Zugriff auf Luxusjachten, Hubschrauber, Gemälde, Immobilien und andere Vermögen im Wert von mehr als 12,5 Milliarden Euro verloren. "Der Betrag der eingefrorenen Vermögen von russischen Oligarchen hat sich nahezu verdoppelt von 6,7 Milliarden Euro im April auf aktuell etwas mehr als 12,5 Milliarden Euro", sagt der Sprecher für Justizfragen und Rechtsstaatlichkeit der EU-Kommission, Christian Wigand, der "Welt". Der steile Anstieg der eingefrorenen Vermögen sei "maßgeblich" auch darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Wochen besonders in Deutschland zahlreiche Vermögenswerte ausfindig gemacht und gesperrt wurden, zitiert das Blatt aus Kreisen der EU-Kommission, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

+++ 03:52 Industrie unterstützt Habecks Gassparpläne +++

Die Industrie befürwortet Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck, angesichts der Drosselung russischer Gaslieferungen den Gasverbrauch zu senken. "Wir müssen den Verbrauch von Gas so stark wie möglich reduzieren, jede Kilowattstunde zählt. Priorität muss sein, die Gasspeicher zu füllen für den kommenden Winter", sagt Industriepräsident Siegfried Russwurm. Deutschland müsse möglichst viele andere Quellen auftun. Unternehmen müssten umstellen zum Beispiel auf Öl, wo das gehe. "Aber eine Reihe industrieller Prozesse funktioniert nur mit Gas. Ein Gasmangel droht zum Stillstand von Produktion zu führen", so der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Die Gasverstromung müsse gestoppt und sofort Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt werden, bekräftigt Russwurm.

+++ 03:00 Selenskyj erwartet vermehrte Angriffe wegen EU-Verhandlungen +++

Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird Russland seine Angriffe in dieser Woche angesichts der Beratungen über das Beitrittsgesuch der Ukraine zur Europäischen Union verstärken. "Diese Woche sollten wir von Russland eine Intensivierung seiner feindlichen Aktivitäten erwarten", sagt Selenskyj in seiner aktuellen Videoansprache. "Wir sind bereit." Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU werden die Frage auf einem Gipfel am Donnerstag und Freitag erörtern. Es wird erwartet, dass sie den Antrag der Ukraine trotz Bedenken einiger Mitgliedstaaten befürworten werden. Der Beitrittsprozess könnte sich über mehrere Jahre hinziehen.

+++ 02:11 Österrreich reaktiviert Kohlekraftwerk +++

Angesichts gedrosselter russischer Gaslieferungen wird Österreich ein abgeschaltetes Kohlekraftwerk reaktivieren. Die Behörden und der größte österreichische Stromerzeuger, der Verbund-Konzern, arbeiteten daran, das Kraftwerk im südösterreichischen Mellach wieder für den Betrieb mit Kohle zu rüsten, gibt das Bundeskanzleramt bekannt. Zuvor hatte das Krisenkabinett der konservativ-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer getagt. Das nahe Graz in der Steiermark gelegene Kraftwerk Mellach war im Frühjahr 2020 als letztes Kohlekraftwerk Österreichs vom Netz genommen worden.

+++ 00:07 Kuleba: Ende von Waffenlieferungen würde Ukraine nicht an den Verhandlungstisch zwingen +++

Die Ukraine würde auch im Falle eines Endes westlicher Waffenlieferungen den Kampf gegen Russland weiterführen, sagt Außenminister Dmytro Kuleba bei "Anne Will". "Wenn wir keine Waffen erhalten, in Ordnung, dann werden wir mit Schaufeln kämpfen, aber wir werden uns verteidigen, denn dieser Krieg ist ein Krieg um unsere Existenz". Niemand im Westen solle glauben, dass die Ukraine ohne Waffenlieferungen eher zu Zugeständnissen bereit wäre, betont Kuleba.

+++ 23:00 CDU-Politiker: Unsere Freiheit wird in der Ukraine verteidigt +++

Der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul sagt bei "Anne Will", in der Ukraine werde auch die Freiheit Deutschlands verteidigt. Auf die Frage der Moderatorin, ob Solidarität und Verständnis der Deutschen für die Unterstützung der Ukraine über Jahre anhalten werden, sagt Wadephul, er hoffe das. An den SPD-Politiker Michael Müller gewandt fügt er hinzu: "Peter Struck, Ihr leider schon verstorbener früherer Fraktionsvorsitzender hat ja mal gesagt, dass unsere Freiheit und Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird. Heute geschieht das in der Ukraine. Das ist so und das müssen wir den Menschen erklären."

+++ 22:27 Kuleba nennt Scholz "entgegenkommend" +++

Bei "Anne Will" ist auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zugeschaltet. Der sagt, die Ukraine habe "offene, aber auch diskrete Diskussionen" über das Thema Waffenlieferungen mit Deutschland geführt. "Wir denken, dass Deutschland mehr tun kann, wir hoffen, dass Deutschland mehr tun wird", aber es liege an der Bundesregierung, diese Entscheidung zu treffen, auch mit Blick auf die deutsche Verteidigungsfähigkeit. Kanzler Scholz sei in den Gesprächen mit der Ukraine "sehr entgegenkommend" gewesen "bei der Frage der Zusammenarbeit im Bericht der Verteidigung", entgegenkommender als in früheren Gesprächen. Die Vorstellung, dass Waffenlieferungen den Krieg befeuern, weist Kuleba zurück. "Je später Sie uns die Waffen schicken, desto mehr Waffen werden vorher sterben", sagt der Außenminister.

+++ 22:05 Von der Leyen zuversichtlich mit Blick auf Kandidatenstatus der Ukraine +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, dass der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union kein Selbstläufer ist. 1999 habe sowohl die Türkei als auch die Slowakei eine EU-Beitrittsperspektive bekommen, sagt von der Leyen in der Sendung "Anne Will" mit Blick auf die aktuellen Bewerbungen der Ukraine, der Republik Moldau und Georgiens. Die Slowakei habe sich "enorm angestrengt" und sei 2004 Mitglied der Europäischen Union geworden. "Wir sehen, dass die Türkei heute nach wie vor eher weiter entfernt ist von uns als damals. Das heißt, es hängt wirklich vom Bewerbungsland ab, wie entschlossen es ist, diesen Weg in die Europäische Union zu gehen."

Zugleich zeigt sie sich optimistisch, dass die Ukraine beim EU-Gipfel am kommenden Donnerstag den Kandidatenstatus erhält. "Die Vorbereitungen sind gut, die Weichen sind gestellt und ich bin zuversichtlich."

+++ 21:40 Ukrainische Armee: Russland bereitet Offensive auf Slowjansk vor +++

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee bereitet Russland eine Offensive gegen die Stadt Slowjansk im Bezirk Donezk vor. Weiterhin greifen russische Truppen zudem das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk im Bezirk Luhansk an, um die vollständige Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Diese Bemühungen seien bisher erfolglos geblieben, so der Generalstab auf Facebook. Bei Berestowe im Bezirk Donezk hätten ukrainische Truppen eine russische Offensive zurückgeschlagen.

+++ 21:00 Wodka "Selenskyjs Tränen" in Moskauer Supermarkt +++

In Moskauer Supermärkten wird offenbar ein Wodka mit dem Namen "Selenskyjs Tränen" verkauft. Das geht aus einem Tweet von Matthew Luxmoore hervor, dem Moskauer Reporter des "Wall Street Journal", der sich seinem Twitter-Profil zufolge derzeit in der Ukraine aufhält. "Die russischen Invasoren sind stolz auf ihre völkermörderische Graumsamkeit", kommentiert die Kolumnistin und Russland-Expertin Julia Davis.





